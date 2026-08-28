Когда в Украине отмечают День учителя: дата в 2026 году

Цветы, открытки, искренние слова благодарности и поздравления от учеников – так традиционно отмечается День учителя в украинских школах. Это повод поблагодарить педагогов за знания, поддержку, терпение и ежедневный труд.

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Официальное название праздника – День работников образования. OBOZ.UA сообщает, что дата ежегодно меняется, ведь в Украине он отмечается не в конкретное число, а в первое воскресенье октября.

Когда будет День учителя в 2026 году

В 2026 году День работников образования приходится на 4 октября, воскресенье.

Именно первое воскресенье октября определено официальной датой профессионального праздника украинских педагогов.

Однако в школах поздравления часто организуют немного раньше – в пятницу перед праздником. В 2026 году это будет 2 октября. Так ученики могут поздравить педагогов непосредственно во время учебного дня.

Почему дата Дня учителя меняется каждый год

День работников образования в Украине не привязан к одной конкретной дате. Согласно указу президента Украины от 11 сентября 1994 года, его ежегодно отмечают в первое воскресенье октября. Именно поэтому в один год праздник может припасть, например, на 2 октября, а в другой – на 6 или 7 число.

В 2026 году первое воскресенье месяца выпадает на 4 октября.

Кого поздравляют с Днем учителя

Несмотря на привычное название "День учителя", праздник касается гораздо более широкого круга специалистов.

В этот день можно поздравить:

школьных учителей;

воспитателей;

преподавателей;

руководителей учебных заведений;

методистов;

педагогов внешкольного образования;

других работников, деятельность которых связана с обучением и воспитанием.

Поэтому этот профессиональный праздник – не только для тех, кто ежедневно проводит уроки у школьной доски, но и в целом для людей, работающих в сфере образования.

Когда отмечают Всемирный день учителя

Наряду с украинским профессиональным праздником в календаре есть ещё одна важная дата — Всемирный день учителя.

Его ежегодно отмечают 5 октября. Праздник учрежден на международном уровне и посвящен роли педагогов, условиям их труда и значению учительской профессии. В 2026 году Всемирный день учителя приходится на понедельник.

Ранее OBOZ.UA публиковал оригинальные поздравления с Первым звонком.

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