С 1 сентября: оригинальные поздравления с Первым звонком
1 сентября в Украине и многих других странах школьники и студенты начинают новый учебный год. В школах символично прозвучит первый звонок – уже в четвертый раз День знаний состоится в условиях полномасштабной войны.
OBOZ.UA публикует для вас теплые, искренние поздравления в стихотворной форме, которые можно отправить ученикам, родителям и учителям. Выбирайте лучшие пожелания!
Поздравления с 1 сентября на украинском языке
***
Перший дзвоник – наче пісня,
Що лунає знову й знов.
У ній радість, і надія,
І наснага, і любов.
Друзі знов за парти сядуть,
Вчитель щиро поведе.
Кожен день у школі рідній
Нам натхнення принесе.
***
Вже зібралися до школи
Діти, вчителі й батьки.
Свято знань нам всім дарує
Надихаючі думки.
Це початок добрих звершень,
Світла стежка у життя.
Хай цей рік несе удачу,
Дружбу, мрії і знання.
***
Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!
***
День сьогодні особливий
По-осінньому мінливий,
Але це не перешкода,
То ж хутчіше всі до школи!
***
Веселих уроків та сонячних днів
Я побажати вам хочу!
День знань щоб пройшов без дощів
Та з безліччю друзів хороших!
***
Перший дзвоник веселково дзвенить,
В серці радість і мрія бринить.
Хай навчання приносить наснагу,
І здійсняться всі задуми й блага!
***
Сьогодні свято книг і квітів,
І щирих посмішок, вітань.
Хай буде безліч гарних митей,
І відкриттів в дорозі знань!
***
Вересень кличе у клас знову й знов,
Дарує натхнення, надію, любов.
Хай дружба міцніє, зростає тепло,
А в серці панує лише добро!
***
Перший дзвоник нас вітає,
Вересень дарує сміх.
Світ знання він відкриває,
Кличе в клас дітей усіх.
Хай лунає він врочисто,
Хай дарує добрий шлях.
Бо у школі крила мрії
Виростають у серцях.
Как сообщал OBOZ.UA, учебный год 2025/2026 в Украине официально стартовал. О трех простых фразах, которые каждый ребенок должен услышать от родителей перед школой, читайте в нашем материале по ссылке.
