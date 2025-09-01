С 1 сентября: оригинальные поздравления с Первым звонком

1 сентября в Украине и многих других странах школьники и студенты начинают новый учебный год. В школах символично прозвучит первый звонок – уже в четвертый раз День знаний состоится в условиях полномасштабной войны.

OBOZ.UA публикует для вас теплые, искренние поздравления в стихотворной форме, которые можно отправить ученикам, родителям и учителям. Выбирайте лучшие пожелания!

Поздравления с 1 сентября на украинском языке

***

Перший дзвоник – наче пісня,

Що лунає знову й знов.

У ній радість, і надія,

І наснага, і любов.

Друзі знов за парти сядуть,

Вчитель щиро поведе.

Кожен день у школі рідній

Нам натхнення принесе.

***

Вже зібралися до школи

Діти, вчителі й батьки.

Свято знань нам всім дарує

Надихаючі думки.

Це початок добрих звершень,

Світла стежка у життя.

Хай цей рік несе удачу,

Дружбу, мрії і знання.

***

Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

***

День сьогодні особливий

По-осінньому мінливий,

Але це не перешкода,

То ж хутчіше всі до школи!

***

Веселих уроків та сонячних днів

Я побажати вам хочу!

День знань щоб пройшов без дощів

Та з безліччю друзів хороших!

***

Перший дзвоник веселково дзвенить,

В серці радість і мрія бринить.

Хай навчання приносить наснагу,

І здійсняться всі задуми й блага!

***

Сьогодні свято книг і квітів,

І щирих посмішок, вітань.

Хай буде безліч гарних митей,

І відкриттів в дорозі знань!

***

Вересень кличе у клас знову й знов,

Дарує натхнення, надію, любов.

Хай дружба міцніє, зростає тепло,

А в серці панує лише добро!

***

Перший дзвоник нас вітає,

Вересень дарує сміх.

Світ знання він відкриває,

Кличе в клас дітей усіх.

Хай лунає він врочисто,

Хай дарує добрий шлях.

Бо у школі крила мрії

Виростають у серцях.

Как сообщал OBOZ.UA, учебный год 2025/2026 в Украине официально стартовал. О трех простых фразах, которые каждый ребенок должен услышать от родителей перед школой, читайте в нашем материале по ссылке.

