Когда в СССР появился первый McDonald's: открытие было грандиозным

31 января 1990 года на Пушкинской площади в Москве был торжественно открыт первый ресторан сети McDonald's в СССР. Люди по всему городу собирались в очередь еще с ночи, стремясь попасть в это новое место.

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Общее количество желающих посетить ресторан в первый день работы достигло, по разным оценкам, до 40 тысяч человек, что стало мировым рекордом для сети. Открытие символизировало приход новой культуры потребления и показало первые признаки происходивших в советском обществе изменений.

Первый McDonald's в СССР

Перед официальным открытием ресторана McDonald's в Москве посетила группа детей из местных детских домов. Они получили бесплатный обед в фастфуде, что явилось важной социальной инициативой для компании. Руководство McDonald's было готово продемонстрировать свою приверженность советскому народу из-за таких символических жестов.

Забегая вперед, следует отметить, что открытие ресторана требовало значительных инвестиций и тщательной подготовки. Для обеспечения нужного количества продуктов компания построила фермы в Подмосковье, где выращивался картофель и производились другие ингредиенты для меню. Всего в проект было инвестировано около 50 миллионов долларов. Доля государства в акциях компании составляла 51%, а сам ресторан на момент открытия был самым большим в мире, а также оставался самым большим в Европе еще много лет.

Персонал первого ресторана

К работе в McDonald's было привлечено более 600 человек. Сотрудники были избраны через объявления в газетах, и основным критерием было отсутствие опыта работы в советских заведениях питания, что могло повлиять на качество обслуживания.

Подготовка к открытию была очень серьезной, ведь ресторан должен работать в условиях высокой посещаемости. Работники заведения получали зарплату в 2 рубля в час, что было гораздо больше, чем средняя зарплата советских граждан. Важным требованием было соблюдение высоких стандартов обслуживания и чистоты.

В первый день работы заведения количество посетителей достигло рекорда, которые не только отведали бургеров, но и забирали с собой даже пустые картонные стаканчики и пластиковые бутылки в качестве сувениров. Впоследствии эти предметы стали настоящими коллекционными вещами, продававшимися на маркетплейсах за высокие цены.

Цены и меню первого McDonald's

Для советских граждан цены на продукты в ресторане казались достаточно высокими. Да, обычный гамбургер стоил 1,5 рубля, а "Биг Мак" — 3,75, что соответствовало почти 10 батонам хлеба. Для сравнения, средняя зарплата советского гражданина составляла 120–150 рублей, и цена фастфуда была значительно выше стоимости большинства товаров в то время. Однако, несмотря на высокие цены, посетители с радостью покупали еду, ведь это было новое и необычное.

Составное меню

Меню первого московского McDonald's включало в себя классические блюда фастфуда: гамбургеры, "Биг Мак", а также популярные напитки — Coca-Cola, Fanta, Sprite. Особой популярностью пользовались молочные коктейли и мороженое с различными топингами. Кроме того, в меню были яблочные пирожки. Эти блюда стали частью нового опыта для советских граждан, ранее не имевших доступа к таким продуктам.

Открытие первого McDonald's в Москве стало символом происходивших в советском обществе изменений в конце 80-х — начале 90-х годов. Этот ресторан стал не просто местом для быстрого питания, а своеобразным культурным феноменом, символизировавшим открытость Советского Союза для западной культуры и бизнеса. Для многих он стал местом, где можно почувствовать себя частью глобального мира.

OBOZ.UA ранее показывал старые фотографии, которым было открытие первого советского заведения сети McDonald's.

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