Когда Сретение в 2026 году: точная дата

После рождественского сезона православные верующие Украины начинают с нетерпением ждать Сретения. Этот важный религиозный праздник имеет не только большое значение в жизни церкви, он также наделен глубоким символическим смыслом в народном календаре.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, когда украинцы стали отмечать Сретение после календарной реформы 2023 года. Объясняем также его религиозный и народный смысл и рассказываем об основных традициях.

Когда празднуют Сретение по новому церковному календарю

По новому церковному календарю Сретение Господне в Украине отмечают 2 февраля. Праздник относится к двунадесятым (крупнейшим праздникам церковного года) и имеет фиксированную дату, то есть не зависит от даты Пасхи.

Ранее Сретение отмечали 15 февраля. Но после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь все даты сместились на 13 дней назад, поэтому важный для церкви день перенесли на 2 февраля. Но смысл и значение Сретения остались неизменными.

Что чтит в день Сретения церковь

По церковной традиции Сретение связано с евангельским событием, произошедшим на сороковой день после рождения Иисуса Христа. По иудейскому закону Мария и Иосиф принесли новорожденного сына в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его богу, как это полагалось сделать с каждым иудейским мальчиком.

На пороге их ждала важная встреча. Праведник Симеон, которому было обещано, что он не умрет, пока не увидит Мессию, уже ждал Святое семейство, чтобы поприветствовать младенца. Он взял маленького Иисуса на руки, узнал в нем Спасителя мира и сообщил, что мальчик в будущем будет служить людям. По библейскому преданию, на следующий день Симеон закончил свою земную жизнь. Именно в честь этой встречи праздник и получил свое название.

Значение Сретения в народном календаре

В украинской традиции Сретение воспринимали не только как церковный, но и как природный праздник. Его считали днем встречи зимы с весной, когда два времени года соревнуются между собой. По погоде в этот день пытались предсказать, какой будет весна и урожай.

Народные приметы указывали, если погода на праздник теплая и солнечная, весна тоже придет рано. Если день выдался морозным, зима еще задержится. Сретением также символически обозначали перелом зимы, когда свет постепенно берет верх над тьмой.

Традиции Сретения в Украине

Одной из главных традиций Сретения является освящение сретенских свечей в церкви. В народе они имеют название громницы. Эти свечи хранили дома целый год и зажигали во время непогоды, болезней или тяжелых жизненных моментов, веря в их защитную силу.

Также на Сретение освящали воду, которую считали целебной. В народе в этот день старались не браться за тяжелую работу, наблюдали за природой и готовились к весенним переменам. Праздник символизировал надежду, обновление и переход к новому жизненному циклу.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь всех основных церковных праздников на 2026 год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.