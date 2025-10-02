Когда сажают тюльпаны: как правильно хранить луковицы

Тюльпаны нужно выкапывать весной, как только листья начинают желтеть. Это сигнал, что луковица созрела. Посадочный материал следует осторожно поднять из земли, промыть водой и просушить в тени.

Самые крупные луковицы отбирают для хранения и последующей посадки. Хранить их удобно в сетчатых ящиках или открытых коробках, раскладывая в два слоя. OBOZ.UA рассказывает, когда и как следует сажать тюльпаны.

Оптимальное время посадки

Высаживают тюльпаны осенью, когда температура почвы опускается ниже +10 °С. Самый лучший период для этого – конец сентября – начало октября.

Глубина посадки должна составлять примерно три высоты луковицы, но не менее 5 см. При чрезмерно глубокой посадке луковицы мельчают, что сказывается на декоративности цветов.

Защита от болезней

Чтобы предотвратить грибковые поражения, луковицы обрабатывают фунгицидами. Это можно сделать как после выкопки, так и непосредственно перед высадкой. Дополнительно грядку стоит замульчировать торфом или компостом – это защитит растения от перепадов температуры и удержит влагу.

Какие сорта нужно выкапывать каждый год

Не все тюльпаны требуют ежегодной выкопки. Наиболее требовательными являются махровые, бахромчатые, попугайные сорта, дарвиновы гибриды и простые поздние тюльпаны. Если их оставить в земле на зиму, они постепенно вырождаются и теряют свои сортовые признаки.

Условия хранения луковиц

После выкопки луковицы необходимо хранить в хорошо проветриваемом помещении.

В первый месяц оптимальная температура составляет +20...+23 °С, далее ее снижают до +15 °С. Такой режим помогает заложить цветочные почки и предотвратить пересыхание. Хранить посадочный материал в полиэтиленовых пакетах нельзя – без доступа воздуха луковицы покрываются плесенью.

Уход во время хранения

Раз в несколько недель следует осматривать луковицы и удалять поврежденные или подгнившие. Для лучшей сохранности их пересыпают сухими опилками или песком. Это поможет сохранить качество посадочного материала и обеспечит обильное цветение следующей весной.

