Газон отрастет еще гуще: есть простое октябрьское правило

Осень – идеальное время, чтобы подготовить газон к холодному сезону. После жаркого лета, когда трава высыхает, желтеет и теряет густоту, именно октябрь дает шанс восстановить ее силу и обеспечить густое зеленое покрытие весной.

Видео дня

Специалисты напоминают: для этого достаточно придерживаться лишь одного простого правила. Детали рассказало издание Express.

Почему октябрь – ключевой месяц для газона

В сентябре-октябре температура снижается, но трава все еще активно растет при +5 °C и выше. Это означает, что газон нуждается в регулярном уходе, прежде чем уйдет в "зимнюю спячку". Именно в это время правильный уход определяет, насколько густым и крепким он отрастет весной.

Главное правило

По рекомендациям Королевского садоводческого общества Великобритании (RHS), в октябре газон следует подстригать еженедельно или хотя бы раз в две недели.

Это стимулирует траву к активному росту, делает ее более густой и зеленой. Эксперты называют этот эффект "стимуляционным": после срезания верхней части листьев трава отвечает новыми побегами и листьями, что создает плотный покров.

Почему важна высота среза

В октябре категорически не стоит косить слишком низко. Оптимальная высота среза – 5–7 см.

Более высокий срез:

уменьшает стресс для травы;

помогает лучше удерживать влагу;

стимулирует развитие корневой системы;

создает тень для почвы, препятствуя прорастанию сорняков.

Именно это делает газон более устойчивым к холодам и влаге осенью и более жизнеспособным после зимы.

Чего нельзя делать

Садоводы предостерегают от так называемого "скальпирования " – слишком короткого срезания. Это ослабляет траву, уменьшает площадь листьев для фотосинтеза, истощает растение и мешает корням развиваться. В результате газон редеет, теряет цвет и становится уязвимым к сорнякам.

OBOZ.UA также рассказывал, что сделать с лавандой осенью, чтобы она дольше цвела в следующем сезоне.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.