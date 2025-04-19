Когда после Пасхи можно сажать огород: какие есть запреты

После Пасхи многие украинцы возвращаются к работам на огороде. Часть культур традиционно высаживают еще до праздника, однако некоторые овощи и растения досаживают позже.

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OBOZ.UA рассказывает, когда после Пасхи можно начинать работы на огороде и какие культуры стоит высаживать. Существуют как церковные оговорки, так и народные приметы, регулирующие время начала полевых работ после Пасхи.

Можно ли работать на огороде после Пасхи

Согласно церковным традициям, Светлая неделя, то есть семь дней после Пасхи, считается праздничным периодом. В древности говорили, что не стоит браться за тяжелый труд в эти дни, а стоит больше времени проводить в храме, с семьей, молиться, заниматься добрыми делами.

Впрочем, современные реалии, климатические условия и сельскохозяйственный опыт внесли свои коррективы. Многие огородники приступают к посадкам уже через 2–3 дня после Пасхи, особенно если погодные условия благоприятны, а календарь не позволяет медлить.

Народная поговорка гласит: "Один день весной – год кормит". И этот день иногда наступает уже на вторник или в среду после праздников.

Когда и что сажать после Пасхи

Лучше всего планировать работы, ориентируясь не только на дату в календаре, но и на погодные условия, состояние почвы и природные приметы. Вот ориентировочные сроки посадки после Пасхи:

До конца апреля высаживают раннюю капусту, кабачки, фасоль, а также в теплице – рассаду помидоров и огурцов.

Начало мая – оптимальное время для посадки огурцов, тыквы, дынь, а также бахчевых культур в открытый грунт.

До 10 мая следует успеть посадить картофель, свеклу, поздние сорта моркови и столовой свеклы.

Что не рекомендуют сажать после Пасхи

По народным верованиям и аграрным наблюдениям, некоторые культуры лучше высадить на Пасху, иначе они плохо укоренятся или дадут слабый урожай:

Горох и морковь – считается, что после Пасхи эти культуры медленно растут и плохо плодоносят.

Капуста всех видов – белокочанная, цветная, брокколи, пекинская и брюссельская – лучше всего приживаются при посадке к празднику.

Редис, зелень, салаты – это ранние культуры, не требующие высоких температур. Если усадить их слишком поздно, в жару, они дадут вялый результат или совсем не сойдут.

Важно: эти рекомендации имеют практическую основу. Ранние культуры плохо переносят жару и засуху, поэтому их следует сеять как можно раньше.

Природные приметы для посева

Наши предки ориентировались не только на церковные праздники, но и на природные признаки, которые до сих пор могут быть хорошими подсказками:

Если цветут подснежники – пора высевать семена помидоров и огурцов в теплицах.

Появились серьги на осинах – пора сажать морковь, пастернак и петрушку.

Дождь в Пасхальную ночь – к хорошему урожаю зерновых и ржи.

Солнечная Пасха – признак теплого лета и урожайной осени.

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