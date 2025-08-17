Когда поливать гортензии: названо удачное время суток

Гортензии считаются садовыми растениями, которые не требуют сложного ухода. Впрочем, правильный полив все же остается крайне важным для этих замечательных цветущих кустов.

Все сорта гортензий являются влаголюбивыми, они имеют поверхностную корневую систему и питаются из тех слоев почвы, которые быстро просыхают. Тем не менее, ежедневный полив может нанести этим растениям серьезный вред. А как поливать гортензии правильно, издание Express спросило у профессионального садовода Майкла Якобсона, который много работает с этим видом декоративных растений.

При составлении графика полива гортензий важно учесть, что в жаркие дни эти кусты часто опускают листья. Так случается из-за теплового стресса, даже если почва при этом не сухая. Неопытные любители цветов спешат полить свое растение, и это приводит к переувлажнению корней и повреждению всего куста.

Чтобы понять, когда именно гортензиям нужен полив, Якобсон советует осматривать кусты в вечерние часы. "Когда гортензиям не хватает влаги, их листья заметно поникают. Обильный полив может обратить это вспять, даже за несколько часов. Листья гортензии также могут скручиваться, чтобы защититься от высоких температур, поэтому стоит дождаться вечера, когда станет прохладнее, чтобы проверить, развернулись ли листья, прежде чем поливать", – посоветовал он.

Итак, если гортензия имеет грустный и даже слегка увядший вид днем, дождитесь захода солнца. Возможно, растение просто защищается таким образом от жары. Если в вечерние часы куст сам по себе приобретает здоровый вид, спешить с поливом не стоит.

И в любом случае поливать кусты гортензии вечером – это тоже плохая идея. Дело в том, что в этот период становятся активными слизни и избыток влаги может привлечь в ваш сад еще больше этих вредителей.

Поэтому осматривайте гортензии вечером, но не поливайте их до утра. Именно утренний полив обеспечит им необходимое увлажнение, чтобы пережить дневную жару. Почва гортензий летом, как правило, теряет значительное количество влаги из-за испарения, но утренний полив позволяет воде достичь корней до наступления пика жары.

Поскольку гортензии более активны утром, своевременный полив обеспечивает поддержание влаги в корнях, что способствует здоровью растения и более длительному его цветению. А оптимальной частотой проверок, не нуждается ли гортензия в поливе, является раз в 2-3 дня. К тому же растение лучше поливать обильно и реже, чем ежедневно опрыскивать. И вносите влагу кустам под корень. Вода на листьях или цветах может способствовать появлению плесени.

