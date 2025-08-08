Лаванда будет цвести еще пышнее: поможет одно действие в августе

Лаванда приобретает все большую популярность у любителей ухаживать за собственным садом. Летом растение украшает собой клумбу, зимой его можно использовать как сухоцвет, делать из него чаи, ванны.

Сезон цветения лаванды длится с июня по октябрь – в зависимости от сорта, климата, погоды. Но садовники постоянно ищут способы продлить этот сезон. OBOZ.UA узнал, об одном весьма эффективном методе. И заключается он в обрезке побегов лаванды.

Август называют одним из самых удачных месяцев для проведения процедуры. В это время можно хорошо стимулировать рост лаванды, а еще улучшить форму и состояние кустов. Но на самом деле растение обрезают несколько раз в год.

Первую процедуру проводят весной. Оптимальный момент – в конце марта, до начала активной вегетации. Далее за растением ухаживают летом во время активного цветения. Последнюю обрезку проводят при необходимости в начале осени.

Впервые укорачивают побеги растения сразу после посадки. Далее весной убирают все побеги, которые получили повреждения во время зимних холодов, чтобы подготовить лаванду к теплому сезону.

Летнюю обрезку проводят во время активного цветения — с июля по сентябрь. В это время удаляют увядшие соцветия и безлиственные стебли. Это стимулирует повторное и более обильное цветение. Важно не срезать куст слишком низко, чтобы не повредить сосудистые пучки — это может вызвать болезни и ослабление растения.

Осенняя обрезка нужна, если ее не делали до конца марта. Выполнять процедуру следует только в сухой и теплый день. И медлить с ней не стоит. Чем позже осенью обрезают лаванду, тем выше риск болезней и повреждений. К тому же не стоит перед зимой подрезать одревесневшие стебли, это тоже может ослабить куст.

