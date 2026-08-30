Когда отмечают Воздвижение: дата в 2026 году

Праздник Воздвижения Честного Креста Господня имеет глубокое духовное значение для верующих и символизирует победу над смертью и грехом. История этой памятной даты уходит корнями в IV век, когда во времена императора Константина Великого и его матери Елены была найдена главная христианская святыня.

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Этот день призывает христиан к подражанию Христу, преодолению жизненных трудностей и духовному самосовершенствованию.

Праздник Воздвижения

Воздвижение является одним из важнейших церковных праздников, олицетворяющим становление христианской религии и знак надежды на вечную жизнь. Согласно преданиям, найденный в Иерусалиме Крест излучал целебную силу, а иерусалимский патриарх Макарий высоко поднимал (возвышал) его перед людьми, чтобы каждый мог его увидеть. Для украинцев этот праздник также связан с началом осенних работ, в частности с заготовкой капусты на зиму, что символизировало обеспечение семьи в холодное время года.

Когда Воздвижение в 2026 году

Из-за перехода Украинской Православной Церкви на новоюлианский календарь дата многих церковных праздников сдвинулась на 13 дней раньше. В 2026 году Воздвижение Честного Креста Господня будут отмечать 14 сентября. Ранее этот праздник по юлианскому календарю приходился на 27 сентября.

Традиции праздника

В день праздника верующие стараются посетить храмы и праздничные богослужения, где с алтаря выносится Крест для поклонения. Основные обычаи этого дня включают:

Вынесение Креста в центр храма, где он украшается цветами и зеленью в знак вечной жизни.

Проведение крестных ходов с молитвами и освящение жилища.

Соблюдение строгого поста в знак уважения к добровольной жертве Иисуса Христа.

Домашнюю молитву о здоровье и благополучии семьи для тех, кто не может пойти в церковь.

Что запрещено делать в день Воздвижения

Церковь и народные поверья устанавливают ряд чётких ограничений на этот день, чтобы избежать несчастий и бед. В день Воздвижения запрещено:

Заниматься тяжелым физическим трудом, выполнять домашнюю работу и начинать новые дела.

Отправляться в дальние путешествия или командировки, которые могут принести непредвиденные проблемы.

Ссориться, ругаться и проявлять негативные эмоции, поскольку это разрушает духовное очищение.

Одалживать деньги, что может привести к финансовым трудностям в семье.

Гулять в лесу или возле водоемов, поскольку в этот период змеи активно ищут норы для зимовки.

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