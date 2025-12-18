Когда носят ужин в 2025 году: что кладут в корзинку крестным

Сочельник в Украине является важной частью рождественского цикла и сочетает христианскую традицию с древними народными обычаями. Этот вечер перед Рождеством Христовым издавна считали особым временем семейного единства.

Одним из распространенных обычаев является принесение ужина крестным родителям. OBOZ.UA объясняет значение этой традиции и рассказывает, что принято класть в корзину.

Когда носят ужин в 2025 году

В 2025 году Рождество Христово празднуют 25 декабря.

А ужин крестным носят 24 декабря, в Святой вечер накануне Рождества Христова. Именно в этот день, по традиции, дети посещают крестных родителей с символическими гостинцами.

Традиция ношения ужина крестным

Обычай носить ужин крестным имеет прежде всего семейно-обрядовый, а не сугубо церковный характер. Поэтому он может отличаться в зависимости от региона и местных традиций. В некоторых местностях ужин носят только маленькие дети, в других – крестников приветствуют вплоть до подросткового возраста.

Обычно в Святой вечер крестники приходят к крестным с корзиной, приветствуя словами: "Христос народжується!" – "Славімо Його!"

После этого говорят: "Мама й тато вечерю надіслали. Доброго вечора!" – и передают корзину.

В ответ крестные родители угощают ребенка и дарят сладости, фрукты, деньги или небольшой подарок. Существует также поверье, что посуду, в которой принесен ужин, не забирают обратно, поэтому гостинцы часто приносят в красивой подарочной или керамической посуде.

Что кладут в корзину крестным

Четкого перечня блюд не существует, однако есть обязательные символические элементы, без которых обряд считается неполным.

Кутья

Главное и неизменное блюдо – кутья. Ее готовят из пшеницы с медом, маком, орехами и сухофруктами. Кутья символизирует достаток, духовное единство семьи и благословение. Крестным обычно несут небольшое количество, как знак уважения и традиции. Часто кутью кладут в стеклянную банку или керамический горшок, который остается у кумовьев в качестве подарка.

Хлеб или рождественская выпечка

Еще один обязательный элемент – хлеб, символизирующий благополучие и жизненную полноту. Часто его заменяют рождественским калачом, в середину которого ставят сосуд с кутьей.

Также уместной будет другая выпечка:

постные пампушки с чесноком;

булочки с корицей;

имбирные пряники;

пирожки с постной начинкой.

Блюда для разговения

Поскольку Рождество завершает рождественский пост, в корзину могут класть и блюда для разговения:

домашнюю колбасу;

запеченную утку или гуся;

рулет из индейки;

жареную рыбу;

красное вино.

Салаты и соленья

Чтобы облегчить приготовление праздничного стола для кумовьев, в корзину часто добавляют:

винегрет;

салат из свеклы и чернослива;

постные голубцы;

квашеную капусту;

домашние соленья.

Блины, фрукты и сладости

Традиционным блюдом также являются блинчики – с мясом, сыром или постной грибной начинкой. Уместными будут и фрукты, конфеты и другие сладкие гостинцы.

