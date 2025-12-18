Когда носят ужин в 2025 году: что кладут в корзинку крестным
Сочельник в Украине является важной частью рождественского цикла и сочетает христианскую традицию с древними народными обычаями. Этот вечер перед Рождеством Христовым издавна считали особым временем семейного единства.
Одним из распространенных обычаев является принесение ужина крестным родителям. OBOZ.UA объясняет значение этой традиции и рассказывает, что принято класть в корзину.
Когда носят ужин в 2025 году
В 2025 году Рождество Христово празднуют 25 декабря.
А ужин крестным носят 24 декабря, в Святой вечер накануне Рождества Христова. Именно в этот день, по традиции, дети посещают крестных родителей с символическими гостинцами.
Традиция ношения ужина крестным
Обычай носить ужин крестным имеет прежде всего семейно-обрядовый, а не сугубо церковный характер. Поэтому он может отличаться в зависимости от региона и местных традиций. В некоторых местностях ужин носят только маленькие дети, в других – крестников приветствуют вплоть до подросткового возраста.
Обычно в Святой вечер крестники приходят к крестным с корзиной, приветствуя словами: "Христос народжується!" – "Славімо Його!"
После этого говорят: "Мама й тато вечерю надіслали. Доброго вечора!" – и передают корзину.
В ответ крестные родители угощают ребенка и дарят сладости, фрукты, деньги или небольшой подарок. Существует также поверье, что посуду, в которой принесен ужин, не забирают обратно, поэтому гостинцы часто приносят в красивой подарочной или керамической посуде.
Что кладут в корзину крестным
Четкого перечня блюд не существует, однако есть обязательные символические элементы, без которых обряд считается неполным.
Кутья
Главное и неизменное блюдо – кутья. Ее готовят из пшеницы с медом, маком, орехами и сухофруктами. Кутья символизирует достаток, духовное единство семьи и благословение. Крестным обычно несут небольшое количество, как знак уважения и традиции. Часто кутью кладут в стеклянную банку или керамический горшок, который остается у кумовьев в качестве подарка.
Хлеб или рождественская выпечка
Еще один обязательный элемент – хлеб, символизирующий благополучие и жизненную полноту. Часто его заменяют рождественским калачом, в середину которого ставят сосуд с кутьей.
Также уместной будет другая выпечка:
- постные пампушки с чесноком;
- булочки с корицей;
- имбирные пряники;
- пирожки с постной начинкой.
Блюда для разговения
Поскольку Рождество завершает рождественский пост, в корзину могут класть и блюда для разговения:
- домашнюю колбасу;
- запеченную утку или гуся;
- рулет из индейки;
- жареную рыбу;
- красное вино.
Салаты и соленья
Чтобы облегчить приготовление праздничного стола для кумовьев, в корзину часто добавляют:
- винегрет;
- салат из свеклы и чернослива;
- постные голубцы;
- квашеную капусту;
- домашние соленья.
Блины, фрукты и сладости
Традиционным блюдом также являются блинчики – с мясом, сыром или постной грибной начинкой. Уместными будут и фрукты, конфеты и другие сладкие гостинцы.
