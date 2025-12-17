УкраїнськаУКР
Что символизирует мак в рождественской выпечке и кутье: делимся интересными фактами и рецептом маковой начинки

Рождественская выпечка с маковой начинкой

Рождественскую выпечку тяжело представить без маковой начинки. Стоит отметить, что мак в выпечке чаще всего связан с положительными символами плодородия, изобилия и домашнего оберега, а также просто ценится за свой приятный ореховый вкус и текстуру. Важно, что маковые зерна считались мощным оберегом, способным защитить дом и человека от злых духов, нечистой силы и негатива. Их освящали на праздник Маковея, а также именно мак является неотъемлемым ингредиентом кутьи и рождественской выпечки, который несет в себе глубокий сакральный смысл, сочетая идеи земного изобилия с духовными представлениями о памяти и вечности. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маковой начинки для вкусной и ароматной выпечки.

Ингредиенты: 

  • 300 г мака
  • 200 мл молока
  • 200 г сахара (половину можно заменить на мед)
  • 20 г масла
  • ваниль по желанию
  • 1 ст.л. крахмала

Способ приготовления: 

1. Мак заливаем кипятком и собираем мусор сверху ситечком, оставляем на 30 минут. 

2. Далее сливаем воду, добавляем молоко и варим практически до испарения молока, добавляем сахар, ваниль, масло и снова варим до испарения влаги. 

3. К маку добавляем крахмал и взбиваем 5-6 минут погружным блендером, до однородности. Если у вас есть макогон/мясорубка – вообще будет идеально. 

Готовую маковую начинку охлаждаем и используем для выпечки!

