Когда нельзя копать озимый чеснок: с чем связан этот запрет
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Многие огородники при сборе урожая ориентируются не только на погоду и состояние растений, но и на лунный календарь. Считается, что правильно выбранный день для выкопки озимого чеснока помогает головкам дольше храниться, не загнивать и не терять вкус во время зимнего хранения.
В июле 2026 года не рекомендуется выкапывать озимый чеснок 7, 14, 21 и 29 числа. Именно эти даты приходятся на важные фазы Луны – последнюю четверть, новолуние, первую четверть и полнолуние. По народным огородным приметам, чеснок, собранный в такие дни, может хуже храниться, быстрее терять сочность или портиться. OBOZ. UA рассказывает, когда стоит выкапывать чеснок.
Однако важно понимать: лунный календарь – это скорее традиционная огородная практика, а не научно доказанное правило. Поэтому ориентироваться только на даты не стоит. Главным показателем все равно остаётся состояние самого чеснока.
Фазы Луны в июле 2026 года
В июле 2026 года фазы Луны распределяются следующим образом:
- 1–6 июля — убывающая Луна;
- 7 июля — последняя четверть;
- 8–13 июля – убывающая Луна;
- 14 июля — новолуние;
- 15–20 июля — растущая Луна;
- 21 июля – первая четверть;
- 22–28 июля – растущая Луна;
- 29 июля – полнолуние;
- 30–31 июля – убывающая Луна.
Именно дни новолуния, полнолуния, первой и последней четверти сторонники лунного календаря считают наименее подходящими для сбора урожая, который планируется хранить в течение длительного времени.
Когда не рекомендуется выкапывать озимый чеснок
В июле 2026 года неблагоприятными днями для выкапывания озимого чеснока считаются:
- 7 июля – последняя четверть;
- 14 июля – новолуние;
- 21 июля — первая четверть;
- 29 июля – полнолуние.
Согласно народным представлениям, в эти периоды растения могут быть более уязвимыми, а урожай – менее пригодным для длительного хранения. Именно с этим и связан условный "запрет" на выкапывание чеснока в такие дни.
В то же время это не означает, что чеснок обязательно испортится, если выкопать его именно в один из этих дней. Если растение уже полностью созрело, а впереди затяжные дожди, лучше не ждать "идеального" дня по календарю. Перезрелый или намокший в земле чеснок будет храниться значительно хуже.
Когда лучше выкапывать озимый чеснок
Для длительного хранения многие дачники выбирают дни убывающей Луны. В июле 2026 года это:
- 1–6 июля;
- 8–13 июля;
- 30–31 июля.
Именно эти дни считаются более благоприятными для сбора озимого чеснока. Но главным ориентиром должна быть не дата, а внешний вид растения.
Озимый чеснок обычно выкапывают тогда, когда примерно две трети листьев пожелтели и подсохли, нижние листья уже отмерли, а головки сформировались и покрылись плотными чешуйками. Если затянуть со сбором, головки могут распадаться на зубчики прямо в земле, а это ухудшает их хранение.
Как подготовить чеснок к хранению
После выкапывания чеснок не стоит сразу обрезать. Его сначала нужно хорошо просушить. Обычно на это отводится 10–14 дней.
Лучше всего разложить чеснок в сухом, затененном и хорошо проветриваемом месте. Прямой солнечный свет нежелателен, ведь он может пересушить головки. После просушки обрезают корни и стебли, оставляя шейку длиной примерно 3–5 см.
Хранить чеснок лучше в прохладном, сухом и темном помещении. Если головки хорошо созрели, были выкопаны в сухую погоду и правильно просушены, урожай может без проблем долежать до весны.
OBOZ.UA предлагает огородникам способ значительно увеличить урожай перца.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.