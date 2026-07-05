Когда нельзя копать озимый чеснок: с чем связан этот запрет

Многие огородники при сборе урожая ориентируются не только на погоду и состояние растений, но и на лунный календарь. Считается, что правильно выбранный день для выкопки озимого чеснока помогает головкам дольше храниться, не загнивать и не терять вкус во время зимнего хранения.

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В июле 2026 года не рекомендуется выкапывать озимый чеснок 7, 14, 21 и 29 числа. Именно эти даты приходятся на важные фазы Луны – последнюю четверть, новолуние, первую четверть и полнолуние. По народным огородным приметам, чеснок, собранный в такие дни, может хуже храниться, быстрее терять сочность или портиться. OBOZ. UA рассказывает, когда стоит выкапывать чеснок.

Однако важно понимать: лунный календарь – это скорее традиционная огородная практика, а не научно доказанное правило. Поэтому ориентироваться только на даты не стоит. Главным показателем все равно остаётся состояние самого чеснока.

Фазы Луны в июле 2026 года

В июле 2026 года фазы Луны распределяются следующим образом:

1–6 июля — убывающая Луна;

7 июля — последняя четверть;

8–13 июля – убывающая Луна;

14 июля — новолуние;

15–20 июля — растущая Луна;

21 июля – первая четверть;

22–28 июля – растущая Луна;

29 июля – полнолуние;

30–31 июля – убывающая Луна.

Именно дни новолуния, полнолуния, первой и последней четверти сторонники лунного календаря считают наименее подходящими для сбора урожая, который планируется хранить в течение длительного времени.

Когда не рекомендуется выкапывать озимый чеснок

В июле 2026 года неблагоприятными днями для выкапывания озимого чеснока считаются:

7 июля – последняя четверть;

14 июля – новолуние;

21 июля — первая четверть;

29 июля – полнолуние.

Согласно народным представлениям, в эти периоды растения могут быть более уязвимыми, а урожай – менее пригодным для длительного хранения. Именно с этим и связан условный "запрет" на выкапывание чеснока в такие дни.

В то же время это не означает, что чеснок обязательно испортится, если выкопать его именно в один из этих дней. Если растение уже полностью созрело, а впереди затяжные дожди, лучше не ждать "идеального" дня по календарю. Перезрелый или намокший в земле чеснок будет храниться значительно хуже.

Когда лучше выкапывать озимый чеснок

Для длительного хранения многие дачники выбирают дни убывающей Луны. В июле 2026 года это:

1–6 июля;

8–13 июля;

30–31 июля.

Именно эти дни считаются более благоприятными для сбора озимого чеснока. Но главным ориентиром должна быть не дата, а внешний вид растения.

Озимый чеснок обычно выкапывают тогда, когда примерно две трети листьев пожелтели и подсохли, нижние листья уже отмерли, а головки сформировались и покрылись плотными чешуйками. Если затянуть со сбором, головки могут распадаться на зубчики прямо в земле, а это ухудшает их хранение.

Как подготовить чеснок к хранению

После выкапывания чеснок не стоит сразу обрезать. Его сначала нужно хорошо просушить. Обычно на это отводится 10–14 дней.

Лучше всего разложить чеснок в сухом, затененном и хорошо проветриваемом месте. Прямой солнечный свет нежелателен, ведь он может пересушить головки. После просушки обрезают корни и стебли, оставляя шейку длиной примерно 3–5 см.

Хранить чеснок лучше в прохладном, сухом и темном помещении. Если головки хорошо созрели, были выкопаны в сухую погоду и правильно просушены, урожай может без проблем долежать до весны.

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