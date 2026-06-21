Чем подкормить перец: урожай будет в разы больше

Перец считается довольно прихотливой культурой. Он не любит тяжелой почвы, плохо реагирует на недостаток питательных веществ и нуждается в регулярном поливе. Если растениям не хватает питательных веществ, они растут медленнее, хуже формируют завязи, а плоды могут быть мельче.

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Перец нуждается в питательной, рыхлой почве и регулярном уходе, и для этого не всегда нужны дорогие магазинные препараты. Опытные огородники часто используют доступные домашние средства. OBOZ.UA рассказывает, чем подкормить перец.

Почему пшено полезно для перца

Пшоно изготавливают из проса, которое содержит клетчатку, витамины группы B, а также минеральные вещества, в частности калий, магний, железо и фосфор. В огородничестве его используют как вспомогательное средство для улучшения состояния почвы и поддержания растений.

После такой подкормки почва становится более рыхлой и лучше пропускает воздух. Для перца это особенно важно, ведь его корневая система плохо развивается в плотной, тяжелой почве.

Кроме того, пшеничный настой используют для поддержания роста зеленой массы и общего развития растений. Огородники также замечают, что рассыпанное пшено может помогать отпугивать муравьев, которые иногда наносят вред молодым посадкам или способствуют появлению тли.

Как приготовить удобрение из пшена

Для приготовления натуральной подкормки понадобятся всего два ингредиента:

1 кг пшена;

5 л воды.

Высыпьте крупу в большую емкость, залейте водой и оставьте на сутки в тёплом месте. Время от времени жидкость желательно перемешивать, чтобы настой не закисал и не начинал бродить.

Через 24 часа процедите жидкость через сито или марлю. После этого добавьте еще 5 л чистой воды. Полученный раствор можно использовать для полива перца у корней.

Крупу, оставшуюся после процеживания, не обязательно выбрасывать. Ее можно рассыпать под кустами в качестве лёгкой мульчи или неглубоко заделать в почву. Так она постепенно будет разлагаться и станет дополнительным источником питания для растений.

Как правильно использовать пшеничную подкормку

Настой из пшена можно применять в течение всего периода роста перца – от выращивания рассады до формирования плодов. Чаще всего такую подкормку используют раз в две недели.

Перед поливом концентрат желательно дополнительно разбавить чистой водой в соотношении 1:2. Например, на 1 л настоя нужно взять 2 л воды. Вносить удобрение следует только под корень. Лучше всего делать это утром или вечером, когда нет активного солнца. Важно следить, чтобы жидкость не попадала на листья, особенно в жаркую погоду.

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