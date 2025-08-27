Когда нельзя копать картошку в сентябре: суеверия

Сентябрь – традиционный месяц сбора картофеля. Выбор правильного времени для выкапывания урожая имеет большое значение, ведь от этого зависит, сохранятся ли клубни до весны.

Видео дня

Народные приметы и опыт многих поколений подсказывают, в какие дни копать картофель нежелательно. OBOZ.UA собрал все народные суеверия.

Когда копать картошку не стоит

Полнолуние

В этот период земля "тянет" влагу вверх, поэтому картофель становится сырым, быстро прорастает и портится. Огородники говорят: выкопанное в полнолуние долго не лежит.

Новолуние

Считается, что у новолуния клубни мельче, содержат меньше крахмала и теряют вкус. Такой картофель плохо хранится и может быстро завянуть.

Сразу после грозы

Избыток влаги делает клубни уязвимыми к грибковым болезням, особенно фитофторозу. Лучше подождать 2–3 дня, чтобы почва подсохла, и только тогда выходить на поле.

Во время резких перепадов температуры

Жаркая погода делает картофель мягким, а холод и чрезмерная влага снижают его "иммунитет" к длительному хранению.

Почему важны приметы

Эти "сентябрьские запреты" не появились случайно. Они базируются на многолетних наблюдениях за природой и опыте земледельцев. Внимательность к лунным фазам и погодным условиям помогала сохранить урожай без потерь и гарантировала, что картофель останется вкусным до самой весны.

Соблюдение древних советов поможет избежать ошибок, которые могут испортить собранный урожай. Поэтому если вы планируете копать картофель в сентябре, выбирайте сухой день без резких перепадов температуры и позаботьтесь, чтобы он не пришелся на полнолуние или новолуние.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как навсегда избавиться от сорняков в саду без химии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.