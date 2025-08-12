Как навсегда избавиться от сорняков в саду без химии: поможет простое средство

Ничто так не портит вид вашего сада, как сорняки. Они могут появляться на вашем газоне, на брусчатке или между гравием, и от них не всегда легко избавиться.

Вырывать их вручную может быть очень трудно, а химические гербициды наносят вред вашему саду. К счастью, существует множество натуральных средств избавления от сорняков, которые не стоят целого состояния. Один из них заключается в том, чтобы полить их одним натуральным средством – и это не белый уксус, пишет OBOZ.UA.

По словам экспертов, лимонный сок прекрасно подходит для этого.

Поскольку он не содержит агрессивных химических веществ, то безопасен для людей, домашних животных и диких животных. И в отличие от химикатов, лимонный сок не будет загрязнять землю или близлежащие водоемы, если дождь повлечет его вытекание из почвы.

Однако лимонный сок и другие натуральные гербициды все еще могут негативно влиять на растения поблизости, поэтому вот как их правильно применять.

Как уничтожить сорняки лимонным соком

Все, что вам понадобится, это – один лимон. Разрежьте его пополам, а затем выжмите сок на любые участки вашего сада, заросшие сорняками.

Лимонная кислота в лимоне должна уничтожить сорняки в течение нескольких дней. Этот метод особенно эффективен, когда на сорняки светит сильное солнце. Лимонный сок можно использовать в натуральном виде, его не нужно разбавлять.

Однако будьте осторожны с тем, куда вы наносите лимонный сок. Он также может убить другие растения, и он не может непосредственно влиять на сорняки, поэтому старайтесь не допускать его попадания на другие растения или газон.

