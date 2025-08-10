Когда конец Успенского поста в 2025 году: дата
Успенский пост или Спасовка – один из четырех многодневных постов православного церковного года. В 2025 году он начался 1 августа.
Завершается пост праздником Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 15 августа по новоюлианскому календарю. OBOZ.UA рассказывает об особенностях питания во время поста.
Сколько длится пост
Пост длится ровно две недели и считается строгим по степени ограничений в питании. В этот период верующим запрещено употреблять продукты животного происхождения: мясо, молочные изделия, яйца.
Рыбу разрешено только один раз – в праздник Преображения Господня, который отмечается 6 августа. В остальные дни употребление рыбы и морепродуктов запрещено.
Пищевые ограничения по дням
- Понедельник, среда, пятница – сухоядение (сырые овощи, фрукты, хлеб, орехи, мед).
- Вторник и четверг – вареная пища без масла.
- Суббота и воскресенье – вареная пища с добавлением масла, разрешается немного вина.
Пост – это не только воздержание от определенной пищи, но и время для внутреннего очищения, молитвы и спокойного образа жизни.
Кто может не поститься
Церковь не требует поста от тех, кому он может навредить. В частности, освобождены от ограничений:
- дети до 14 лет;
- беременные и женщины на грудном вскармливании;
- пожилые и тяжелобольные люди;
- люди, выполняющие тяжелую физическую работу.
Пост должен быть добровольным и осознанным, а не суровым испытанием во вред организму.
