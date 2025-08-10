Когда конец Успенского поста в 2025 году: дата

Успенский пост или Спасовка – один из четырех многодневных постов православного церковного года. В 2025 году он начался 1 августа.

Завершается пост праздником Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 15 августа по новоюлианскому календарю. OBOZ.UA рассказывает об особенностях питания во время поста.

Сколько длится пост

Пост длится ровно две недели и считается строгим по степени ограничений в питании. В этот период верующим запрещено употреблять продукты животного происхождения: мясо, молочные изделия, яйца.

Рыбу разрешено только один раз – в праздник Преображения Господня, который отмечается 6 августа. В остальные дни употребление рыбы и морепродуктов запрещено.

Пищевые ограничения по дням

Понедельник, среда, пятница – сухоядение (сырые овощи, фрукты, хлеб, орехи, мед).

– сухоядение (сырые овощи, фрукты, хлеб, орехи, мед). Вторник и четверг – вареная пища без масла.

– вареная пища без масла. Суббота и воскресенье – вареная пища с добавлением масла, разрешается немного вина.

Пост – это не только воздержание от определенной пищи, но и время для внутреннего очищения, молитвы и спокойного образа жизни.

Кто может не поститься

Церковь не требует поста от тех, кому он может навредить. В частности, освобождены от ограничений:

дети до 14 лет;

беременные и женщины на грудном вскармливании;

пожилые и тяжелобольные люди;

люди, выполняющие тяжелую физическую работу.

Пост должен быть добровольным и осознанным, а не суровым испытанием во вред организму.

