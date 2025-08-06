Когда Покров по новому календарю: дата в 2025 году

Одним из самых больших праздников осени в Украине является Покров Пресвятой Богородицы. Он сочетает в себе религиозный смысл, историческую память и национальные символы.

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OBOZ.UA рассказывает, когда в этом году православные Украины будут отмечать праздник Покрова. И что именно празднуют в этот день.

Когда празднуют Покров

С переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, который состоялся 1 сентября 2023 года, праздник Покрова, как и большинство церковных дат, сместился. Если раньше его отмечали 14 октября, то теперь датой праздника стало 1 октября. Именно эта дата сейчас является праздничным днем в нашем государстве.

Что означает праздник Покрова

По церковному канону, события, легшие в основу праздника, произошли в VII веке в Константинополе. Во время осады города христиане собрались вместе в храме на молитву. Среди них был святой Андрей Юродивый, которому с учеником Епифанием явилась Богородица. Она простерла над людьми свой омофор (покрывало) в знак своей защиты и заступничества. Вскоре захватчики отступили и угроза для города миновала.

Праздник в честь этих событий ввели в Х веке. С церковной точки зрения он символизирует опеку Божьей Матери над христианами. Позже в Украине праздник начал ассоциироваться с защитниками родины.

Какое значение Покров имеет для Украины

Для украинцев Покров – не просто религиозная дата. Издавна она связана с воинской и казацкой традицией. Так запорожские казаки считали Богородицу своей покровительницей, строили храмы в ее честь и перед выступлением в поход обращались к ней с просьбой о защите и помощи. На Покров избирали нового атамана. А еще после праздника казакам разрешалось покинуть Сечь и вернуться домой к семьям.

В 1940-х годах праздник стал важным днем и для Украинской повстанческой армии. Именно день Покрова воины УПА выбрали своим праздником. Так они подчеркнули непрерывность вооруженной борьбы украинского народа на протяжении всей истории.

Уже в новейшей истории – с 2014 года – в день Покрова начали отмечать День защитников и защитниц Украины. Причем после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь было принято решение перенести на 1 октября и светский праздник. Чтобы не прерывать традицию, чествовать всех, кто защищает страну, продолжили в один день с чествованием защитной силы Богородицы.

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