Когда каждая минута – деньги: как украинский изобретатель научил тесто 'не ошибаться'

В производстве есть правило, которое не требует объяснений: каждая минута – это деньги. Любая пауза, сбой или ошибка умножаются на объемы, меняются в потери и в конце концов бьют по прибыли. Именно с этой реальностью уже почти два десятилетия работает украинский инженер и изобретатель Игорь Коваленко.

Его разработки сегодня работают на предприятиях в разных странах и доказывают простую вещь: грамотная инженерия может экономить бизнесу не меньше, чем самые сложные финансовые стратегии.

Цена одной паузы

"Абсолютно буквально – каждая минута имеет стоимость", – говорит Игорь Коваленко. По его словам, лишняя пауза между замесами означает сбитый график, простои оборудования, потери сырья и риск брака. К этому добавляется еще и человеческий фактор: разные смены – разный результат.

Когда-то вместе с клиентом он подсчитал, что потери от порционного замеса составляют 6–7%. Для линии с производительностью 300 кг в час и стоимостью продукта 10 долларов за килограмм это почти полтора миллиона долларов в год. После внедрения автоматизированной системы эту цифру удалось снизить до 1,5%.

Инженерия как система

Игорь Коваленко работает с автоматизацией в пищевой промышленности почти 19 лет. Его интересует не разовый результат, а стабильность.

"Мне важно, чтобы процесс был повторяемым. Чтобы продукт не зависел от настроения изменения, а от системы", – объясняет он.

За это время изобретатель создал непрерывные системы замешивания, дозирования, варки, экструзии и другие технологические решения. В центре всех разработок – идея убрать хаос из производства.

Первый большой вызов – Индия

Переломным стал 2020 год. Тогда Игорь Коваленко работал над непрерывным тестомесом для безглютенового теста из чечевицы в Индии. Такая масса очень нестабильна: может резко менять консистенцию и становиться слишком тугой.

Основной сложностью стала конфигурация месильного органа и точность дозировки. Именно эти параметры определяют качество продукта. Проект удалось реализовать – и он стал доказательством, что подход работает.

Новые продукты – новые решения

В 2021 году команда запустила линию для кукурузных снеков. Другая структура теста, другое поведение массы – и снова новый рабочий орган. Но логика осталась неизменной: стабильность вместо хаоса.

В 2023-м в Украине появился проект для пшеничного и ржаного теста. Здесь задача усложнилась: нужно было "подружить" два разных типа сырья в одной системе. Решением стал уникальный рабочий орган и возможность круглосуточной работы без остановок.

3000 килограммов в час

Кульминацией стал проект 2024 года в Индии – непрерывная система производительностью 3000 кг в час для безглютенового бобового теста.

На таких объемах даже мелкая погрешность превращается в серьезную проблему. Поэтому Игорь изменил подход к конструкции рабочего органа и режимов вращения, использовав накопленный опыт.

"Это уже другой уровень ответственности. Здесь нет права на ошибку", – говорит изобретатель.

Спокойствие для бизнеса

На вопрос, что дает рынку непрерывный замес, Игорь Коваленко отвечает просто: спокойствие.

"Когда процесс предсказуем, предприятие меньше теряет, больше контролирует и сохраняет деньги для владельца", – объясняет украинский инженер.

Для него технологии – не о дорогих игрушках или модных трендах. Это об устранении случайности. О возможности сделать производство ровным, стабильным и управляемым.

Формула успеха без пафоса

История Игоря Коваленко – об украинском таланте без громких слов. Об инженерии, которая работает в цехах, а не только в презентациях. О решениях, которые помогают бизнесу расти не за счет риска, а благодаря точности.

"Когда ты убираешь случайность из процесса, производство начинает дышать ровно. И тогда действительно каждая минута работает на результат", – заключает он.

А еще добавляет главное пожелание тем, кто мечтает создавать собственные технологии: не сдаваться и доводить идеи до конца. Потому что именно с таких решений начинаются большие изменения.