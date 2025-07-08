Когда бизнес становится опорой: как кофейни под руководством Дарьи Цыбы пережили COVID, войну и экономический спад

История кофеен Дарьи Цыбы – это пример не только успешного предпринимательства, но и исключительной устойчивости в условиях многоуровневого кризиса. Во времена, когда многие локальные бизнесы закрывались, ее команда сумела не только удержаться на плаву, но и адаптироваться, сохранить коллектив и внедрить новые форматы, которые позволили продолжить развитие.

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Дарья Цыба – украинская предпринимательница, известная в стране и за ее пределами. Ее сеть кофеен стала не просто коммерческим проектом, а местом поддержки, стабильности и социального содержания.

COVID: быстрая перестройка процессов

Пандемия стала первым серьезным вызовом. В период локдаунов команда смогла оперативно перейти на формат "кофе с собой", реорганизовать логистику и изменить график работы без потери качества. При этом в приоритете оставались сотрудники – ни одного сокращения, поддержка моральная и финансовая, даже во время минимальных прибылей.

Война: безопасность, гибкость, человечность

С началом полномасштабного вторжения перед бизнесом возникли новые угрозы. Часть команды эвакуировалась, другая – осталась работать в тылу. Несмотря на опасность, кофейни в Днепре продолжали работу, обеспечивая бесплатным кофе волонтеров, военных и тех, кто оказался на улице.

Дарья не только сохранила рабочие места – она создала новые инициативы, например временное бесплатное обучение бариста для переселенцев и молодежи. Это позволило десяткам людей получить профессию и шанс начать новую жизнь.

Экономический кризис: оптимизация без потерь ценностей

В сложных экономических условиях кофейни Цыбы не потеряли главного – души. Вместо агрессивного сокращения расходов было внедрено гибкое планирование, локализация поставок, переход на сезонное меню и активные коммуникации с клиентами. В основе – прозрачность, честность и партнерство с аудиторией.

Бизнес как точка опоры

Сегодня кофейни Дарьи Цыбы – это больше чем место, где готовят кофе. Это пространство поддержки, стабильности и веры в то, что украинский бизнес может оставаться человечным даже в самые темные времена. Дарья продолжает развивать свое дело, ищет возможности для масштабирования в новых условиях и в очередной раз доказывает: когда бизнес имеет ценности, он может стать настоящей опорой для общества.