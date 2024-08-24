Ко Дню Независимости Украины: эссе украинской молодежи о единстве, борьбе и любви к Родине в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Война оставляет отпечаток в сердцах украинских детей и подростков, но, несмотря ни на что, в них живут непоколебимая вера в Победу и четкое осознание себя украинцами. Сегодня в День Независимости Украины уверенно раздаются голоса юного поколения, их мнения и мечты. По случаю праздника Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова делится цитатами участников Всеукраинского конкурса эссе "Моя Украина", который в прошлом году собрал более 4 тысяч работ старшеклассников и педагогов.

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Эти дети – будущее Независимой Украины. Эссе участников конкурса вы найдете в специальной коллекции Музея.

"Я – украинка. Это звучит гордо и величественно. Нет во всем мире лучше страны, чем моя родная Украина! Она неповторима, прекрасна, потому что у нее самые сильные, преданные и несокрушимые граждане. Это нация героев. Вся обширная история моего Отечества насыщена постоянной борьбой за Независимость, за стремление быть свободной. Мы все как один закалены и преданы своей Родине", — пишет Елизавета Перевозник из Киевщины.

Подростки подчеркивают, что враждебная агрессия не смогла сломать украинцев.

"Тот зимний день изменил нашу жизнь, но не изменил нас. Мы остаемся свободными, хотя за это платим высокую цену. Мы никогда не забудем тех, кто защищает родную Украину. Мы на своей земле, и красная калина будет расцветать возле моего дома каждую весну", — уверен Тимур Вовчук из Харькова.

Молодые люди говорят и о важности единства украинского народа.

"Украинцы поняли, что главная наша суперсила в единстве, что это наше государство, и мы никому его не отдадим. Убеждена, что в скором времени Украина победит и будет иметь светлый путь развития. Обещаю делать все, чтобы и мои дети искренне любили Украину и не имели ни капли сомнения в душе, что Родина — лучшая, самая достойная, непобедимая!" — отмечает Анастасия Дзаурова из Харьковской области.

Юное поколение подчеркивает ценность взращивания украинского языка и культуры, свою ответственность за будущее.

"Гордиться своей нацией — значит чувствовать глубокую связь с тем, кто был и что было перед нами, и нести ответственность перед теми, кто и что будет после нас. Беречь родную культуру, не забывать свое происхождение и язык, оказывать помощь землякам — это не только обязанность перед прошлыми поколениями, но и способ сохранить нацию, то есть свою идентичность", — отмечает Александр Кущук из Волыни.

Более 115 тысяч мирных украинцев доверили свои истории Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собравшего самую большую в мире подборку рассказов из первых уст о войне в Украине.

Каждая история о войне важна – и ваша тоже может стать частью Музея. Расскажите свою историю на портал и или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.