Книга советского политзаключенного Натана Щаранского вышла на украинском языке впервые за почти 40 лет

В четверг, 22 мая, одновременно в двух странах – в Украине и Израиле – состоялась презентация книги Натана Щаранского "Не злякаюся зла". Мемуары известного советского диссидента еврейского происхождения, бывшего политического заключенного издало на украинском языке киевское издательство "Фронезис".

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Сам автор – еврей родом из Донецка. Был осужден в 1977 году за то, что отстаивал права человека в Советском союзе. Участие в его освобождении принимал лично президент США Рональд Рейган. Впоследствии Щаранский стал вице-премьером Израиля и занимал министерские должности в нескольких правительствах этой страны.

Книгу "Не злякаюся зла" он написал сразу после освобождения из девятилетнего пребывания в тюрьмах ГУЛАГа. Впервые она была опубликована в 1988 году на английском языке.

По словам директора издательства "Фронезис" Олега Проценко, перевод этой книги на украинский язык – это исправление "непреднамеренной несправедливости". Ведь украинский язык был языком детства для Щаранского. Книга выходила на разных языках в десяти странах. И только сейчас, почти через 40 лет, в Украине.

Описывая в книге поведение КГБ, допросы, психологическое давление, которое на него оказывали, тюремный быт и поведение тюремных надзирателей, Щаранский отмечает, что в тюрьме главное не выжить, а остаться свободным человеком.

"Сегодня я думаю об украинских военнопленных, которых пытает этот российский режим. Я думаю о тех людях в России, которые были арестованы только за то, что пытались защищать Украину. И я думаю, что моя книга снова нужна. Поэтому почти трагично, что описания в этой книге напоминают многим людям о сегодняшнем опыте. Но очень важно, чтобы люди почувствовали, как я почувствовал в тюрьме, что их страдания – это часть исторического противостояния силам зла", – обратился автор к украинской аудитории.

В Киеве презентация книги прошла в выставочном центре "Живая память" Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". По словам директора НИМЗ Бабий Яр Розы Тапановой, для команды заповедника это событие является продолжением их важной работы по возвращению памяти в публичное пространство.

"Сегодня это очень актуальная книга и опыт. Что меня поразило? Наверное – масштаб. Масштаб духа человека. Опыт Натана, опыт Мустафы Джемилева, опыт Максима Буткевича демонстрирует: если у тебя есть стержень, если веришь в победу правды – тебя не сломает ни одна тюрьма. Но меня поразило еще кое-что. История Натана Щаранского – это история не одного человека, это история двоих. Его жена Авиталь годами боролась за его освобождение. Она стала голосом свободы миру. И, наконец, благодаря ей Щаранский вышел на свободу. Это доказательство того, что нам очень важна поддержка друг друга", – сказала Роза Тапанова.

Участие в презентации в Киеве принял также первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Он убежден, что выход книги "Не испугаюсь зла" именно сейчас чрезвычайно актуален.

"Ценность в частности этой книги состоит в том, что она показывает: для того, чтобы преодолеть зло, недостаточно эмоций. Ты не можешь быть сильным, если выражаешь только эмоции. Борьба со злом – это высокотехнологичное дело, требующее глубинных знаний. Для того чтобы быть успешным, нужно знать материальную часть. Этой частью и являются такие истории, в том числе о Советском союзе и о борьбе советских евреев со злом", – сказал Кислица.

"Не злякаюсь зла" на украинском языке была издана при содействии Тамары и Олега Гороховских. Книга вышла в серии "Еврейская библиотека", основанной ​​Еврейской конфедерацией Украины.

"Натан Щаранский задумывал свою книгу как руководство для тех, кто противостоит режиму. Сорок лет назад, когда была написана "Не злякаюсь зла", это был советский режим. Сейчас, когда книга, наконец, издана на украинском языке, продолжается борьба уже с режимом имперским. И эта книга вновь приобрела свое первоначальное значение: помогать в борьбе", – подчеркнул во время презентации в Иерусалиме президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

В Иерусалиме на презентации также присутствовали меценат издания Олег Гороховский, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, депутаты Кнессета, представители ведущих израильских медиа и украинской диаспоры.

Информационные партнеры презентации: Мы Украина, Oboz.ua, РБК-Украина, NV.ua, Telegraf.ua, 5 канал.

Презентацию книги и коммуникационное сопровождение организовало коммуникационное агентство Ideas & Strategy.