Клиенты UKRNAFTA помогли собрать 15 млн грн на НРК для "Тройки"

Благодаря клиентам UKRNAFTA собрала 15 млн грн на наземные роботизированные комплексы для Третьего армейского корпуса из необходимых 22 млн, уже собранных для Третьего армейского корпуса.

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НРК помогают военным выполнять боевые задачи, доставлять необходимое на позиции, эвакуировать раненых и, самое главное, снижать риски для наших защитников.

До достижения цели осталось собрать ещё 7 млн грн.

"Это результат ежедневной поддержки клиентов UKRNAFTA, которые присоединяются к нашему совместному сбору средств на наземные роботизированные комплексы, — подчеркнул председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура. – Поддержка Сил обороны остается одним из приоритетов для "Укрнафты". И здесь особенно важно, что к помощи вместе с компанией присоединяются тысячи наших клиентов по всей стране. Спасибо всем, кто уже с нами. Продолжаем сбор до 22 млн грн".

Механика сбора проста: одна гривна с каждого литра A-95 Energy, горячего напитка, хот-дога, бургера и пончика на АЗК UKRNAFTA направляется на сбор. Также в фонд поступают средства от продажи благотворительных наклеек и автомобильных визиток.