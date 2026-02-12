'Классическая оттепель': синоптик дала прогноз на пятницу и назвала дату ухудшения погоды

В пятницу, 13 февраля, в Украине сохранится влажная и теплая погода с дождями и туманами, однако уже через несколько дней синоптическая ситуация резко изменится. На выходных ожидается приход циклона с юго-запада, который принесет сильные осадки и опасные погодные явления.

В Украине будет царить облачная, влажная и туманная погода. Прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Наибольшая вероятность дождей ожидается в южных, восточных и западных областях – осадки местами будут "смывать" остатки снега и льда. В других регионах ситуацию будут осложнять туманы, которые существенно снижают видимость на дорогах.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+3 градусов, днем составит +2...+5. На юге потеплеет до +5...+9 градусов, а в Крыму воздух прогреется до +10...+15.

Из-за потепления возрастает риск падения сосулек и схода снежных масс с крыш. Также опасными могут быть лужи со скрытым льдом, локальный ледоход и размывание прорубей. В горных районах сохраняется лавинная опасность, а рыбакам советуют не выходить на лед.

В Киеве 13 февраля прогнозируют облачную погоду с туманами и температурой около +4 градусов днем. По предварительным прогнозам, 15-16 февраля в Украину переместится активный циклон с юго-запада. Он повлечет резкое осложнение погодных условий: дожди с переходом в мокрый снег и снег, сильные осадки, налипание мокрого снега и штормовой ветер.

В период с 16 по 18 февраля синоптики ожидают кратковременное похолодание, которое сменит нынешнюю оттепель и может осложнить ситуацию на дорогах и в населенных пунктах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киевской области в пятницу, 13 февраля, облачно, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

