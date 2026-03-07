Ветеринарка назвала 10 самых здоровых пород собак, которые редко болеют

Когда дело доходит до выбора собаки, характер и внешность часто играют основную роль, но здоровье не менее важно. Как известно, некоторые породы здоровее других благодаря генетике, методам разведения и их изначальному назначению.

Видео дня

Понимание того, что некоторые породы, как правило, выносливее других, может помочь потенциальным владельцам делать обоснованный выбор и подготовиться к потенциальным потребностям в долгосрочном уходе. Существуют определенные породы собак, которые менее подвержены болезням, что потенциально может сэкономить ваши деньги, если вы выберете одну из них. По словам доктора Лизы Кан, ветеринара Embrace Pet Insurance, именно эти 10 пород будут лучшими в этом плане, пишет Express.

Австралийская пастушья собака

Первой из них является австралийская пастушья собака, известная своей выносливостью. Эти рабочие собаки имеют огромный запас энергии и нуждаются в владельце, который имеет достаточно времени, чтобы истощать их прогулками, но они не подвержены болезням.

Доктор Кан сообщил thepioneerwoman.com, что эти собаки являются отличными домашними любимцами: "Австралийские

Бордер-колли

Еще одна рабочая порода, известная своим крепким здоровьем, – это бордер-колли. Эти собаки являются одними из самых умных пород, а их энтузиазм к работе и физическим упражнениям означает, что они имеют больше шансов оставаться здоровыми с возрастом.

Австралийская овчарка

Следующей в списке есть еще одна австралийская порода – австралийская овчарка. Эти потрясающие собаки славятся своей красивой шерстью. Это – рабочая порода, поэтому они достаточно выносливы.

Сибирский хаски

Хаски могут быть довольно прихотливыми – их густая двойная шерсть требует частого ухода для поддержания наилучшего состояния, но они также являются одной из самых здоровых пород, которые вы можете иметь.

Выведенные для холодного климата и тяжелых физических задач, хаски эволюционировали в естественно сильную и выносливую породу.

Басенджи

Эти самобытные собаки не только здоровые, но и тихие. Из-за строения голосовых связок эта рабочая порода физически не может лаять, что делает ее идеальной для тех, кто ищет более тихого домашнего любимца.

Шиба-ину

Эти собаки — древняя порода, известная своим крепким здоровьем благодаря сильной генетике. Их уникальный лисий вид и относительно небольшой размер делают их популярными.

Бигль

Бигли – еще одна активная порода, изначально выведенная для охоты, что способствует тому, что они являются одними из самых здоровых собак. Как активные охотничьи собаки, бигли поддерживают форму, что способствует их общему крепкому здоровью.

Лабрадор-ретривер

Эта порода является любимцем семьи благодаря своему дружескому и милому характеру, но они также являются относительно здоровыми собаками, но им все же нужен уход, чтобы предотвратить проблемы с суставами, которые могут стать серьезными.

Кокер-спаниель

Эти меньшие собаки являются популярной и здоровой породой, поскольку их размер делает их менее склонными к развитию проблем. Однако их уши нуждаются в регулярном уходе, чтобы предотвратить инфекции.

Собаки смешанных пород

Ветеринарка объяснила, что гибридные породы, такие как лабрадудли, часто получают преимущество от "гибридной силы", а это означает, что их генетическое разнообразие уменьшает вероятность наследственных заболеваний.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как собаки чувствуют плохих людей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.