Что делать, чтобы собаку не тошнило в машине: простая техника

Если ваша собака страдает от укачивания в машине, существуют простые способы помочь ей преодолеть это еще дома – и для этого вам даже не нужно садиться в машину.

Дрессировщица собак Ким Пачотти, которая руководит программой "Empowered Puppy", раскрыла на странице в Instagram свои любимые методы, которые помогут вашей собаке преодолеть укачивание в авто во время путешествия.

В подписи к своему посту эксперт по собакам объяснила, что укачивание, или любая другая форма укачивания, возникает из-за того, что внутреннее ухо щенка еще не полностью развилось. Вестибулярный аппарат щенка, который управляет равновесием и пространственным осознанием, все еще развивает понимание того, как зрение и слух координируются во время движения.

Она отметила, что внутреннее ухо вашего щенка требует взаимодействия с различными формами движения, а не только с движением автомобиля вперед. Этого можно достичь, используя повседневные предметы, которые, скорее всего, уже есть у вас дома.

Она рассказала о различных методах, с помощью которых вы можете помочь своему щенку привыкнуть к различным типам движения. Например, таща его по полу на одеяле, вы учите его горизонтальному скольжению, а размещение его на вибрирующей стиральной машине учит вибрации и движению.

Осторожное вращение на офисном стуле поможет им привыкнуть к вращательному движению, тогда как кресла-качалки учат ощущениям горизонтального движения, а качели сочетают различные типы движений. Наконец она объяснила, что детские коляски также помогают научить двигаться вперед горизонтально с подъемами и поворотами.

Тренировка этих различных типов движений может творить чудеса. Ким объяснила: "К тому времени, как ваш щенок сядет в машину, его внутреннее ухо уже почувствует каждый тип движения, который создает автомобиль".

