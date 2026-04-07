Каждый третий на рынке труда будет ветераном: в 'Сердце Азовстали' объяснили, как интегрировать военных в гражданскую жизнь

В Украине уже сегодня насчитывается более 1,7 млн ветеранов, а после завершения войны их количество может вырасти до 3–4 миллионов. При таких условиях в ближайшее время каждый третий участник рынка труда будет ветераном. Это означает, что вопрос их интеграции становится не только социальным, но и экономическим и безопасностным вызовом для государства.

Об этом говорится в колонке секретаря наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Татьяны Кухоцкой.

По ее словам, Украина должна отойти от устаревшей модели, в которой ветеранов воспринимают как получателей помощи, и перейти к подходу, где они становятся активными участниками экономической жизни.

"Современный ветеран – это человек с уникальным опытом ответственности, принятия решений и лидерства в критических условиях. Это ресурс, который может двигать экономику вперед", – отмечает Кухоцкая.

Она рассказывает, что эффективным подходом к реинтеграции ветеранов являются методики посттравматического роста – когда ветерану помогают не "забыть" травматический опыт, а трансформировать его в ресурс для развития.

В "Сердце Азовстали" уже внедряют эту модель на практике. В частности, ветеранов поддерживают не только после возвращения, а еще во время их пребывания в плену – через работу с их семьями. После возвращения помощь охватывает базовые потребности – лечение, документы, жилье – и только потом переходит к поиску новой роли в жизни.

Отдельный фокус – формат "равный-равному": ветеранов сопровождают тренеры посттравматического роста, которые сами прошли войну, ранения или плен и уже адаптировались к гражданской жизни.

В "Сердце Азовстали" подчеркивают: У Украины есть ограниченное время, чтобы сформировать эффективную модель работы с ветеранами и масштабировать ее на национальном уровне. Ведь речь идет не только о поддержке военных, а о том, какой будет страна после войны.