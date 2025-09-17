Каждый ребенок заслуживает семьи: Фонд Рината Ахметова помог 11 тысячам детей-сирот обрести семью

17 сентября Украина отмечает День усыновления. Этот праздник напоминает, что каждый ребенок заслуживает семьи, любви и заботы, а также подчеркивает важность усыновления как акта милосердия и ответственности.

С самого основания Фонд Рината Ахметова системно работает над профилактикой сиротства в Украине. Фонд сделал огромный вклад в популяризацию семейных форм воспитания детей-сирот и тех, кто остался без родительской опеки, и стал лидером национального усыновления.

Уже около 11 тысяч детей-сирот нашли новые семьи благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям" и проекту по национальному усыновлению "Сиротству – нет!". Сейчас на сайте Фонда доступны анкеты детей, которые нуждаются в опеке.

"У нас был портал "Сиротству – нет!", который сейчас стал отдельным разделом на сайте. Там мы публиковали фото детей из интернатных учреждений. А чтобы получить новые фото и видео для анкет, представители Фонда организовывают поездки в интернаты. Эта информация стала своеобразным мостиком между детскими домами и кандидатами в родители", – рассказывает Оксана Ищук, руководитель проектов Фонда Рината Ахметова.

После начала полномасштабной войны обновлять анкеты сирот стало невозможно. Но команда программы "Сиротству – нет!" несмотря на все вызовы и препятствия одной из первых в стране возобновила работу по созданию видеоанкет для детей. Для этого организовывали специальные экспедиции в интернатные учреждения в разных областях Украины.

В этом году во время весенней поездки были собраны видеоанкеты детей из учреждений Черкасской области. Специальный плейлист доступен по ссылке.

Также с целью поддержки и подготовки семей, которые готовы принять ребенка, Фонд Рината Ахметова регулярно организовывает онлайн-тренинги и вебинары для усыновителей, родителей-воспитателей, опекунов, приемных и патронатных родителей и специалистов социальной сферы. Важной помощью будущим усыновителям стал созданный в 2023 году справочник "Шаги к ребенку" с пошаговым объяснением всех форм устройства детей: усыновление, опека, приемная семья, детский дом семейного типа, патронат. Загружайте его по ссылке.

Всего по программе "Ринат Ахметов – Детям" разностороннюю поддержку получили более 6 миллионов детей.

Следите за обновлениями на сайте Фонда Рината Ахметова.