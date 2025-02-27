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"Каждая гривна станет весомым вкладом": объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
4 минуты
315
'Каждая гривна станет весомым вкладом': объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр

Издание OBOZ.UA призывает украинцев присоединиться к сбору средств на автомобиль для 1-го стрелкового батальона взвода беспилотного авиационного комплекса 53-й отдельной механизированной бригады им. Владимир Мономах. Наши друзья из этого подразделения ежедневно выполняют важные боевые задачи на передовой, обеспечивая армию разведданными и помогая уничтожать врага.

Видео дня

Об этом сообщает OBOZ.UA. Одно из подразделений 53-й отдельной механизированной бригады, которая защищает Украину на самых горячих участках фронта, срочно нуждается в транспорте.

В результате вражеского авиаудара все машины подразделения уничтожены. Без них воины не могут эффективно выполнять задачи – а именно видеть врага и корректировать удары по нему. Авто для них – это жизненно необходимый инструмент для ведения боев.

Любая сумма имеет значение, а каждая гривна приближает нашу победу!

Присоединиться к сбору можно по реквизитам:

Ссылка на перевод: Приват24

Карта: 5168 7521 0161 9362 (ДОРОФЕЕВ Б.)

Стоит отметить, 53-я ОМБр была сформирована осенью 2014 года, когда Россия начала войну против Украины. С тех пор военные этой бригады неоднократно обосновывали свою мощь, уничтожая вражескую технику и выбивая оккупантов из украинской земли.

Во время полномасштабного вторжения воины продолжают вести упорные бои на самых горячих направлениях, в частности в 2023 году они участвовали в битве за Авдеевку. Сейчас им нужна поддержка тыла – наша поддержка! Фото и видеоотчет будет опубликован сразу же после приобретения авто.

"Каждая гривна станет весомым вкладом": объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр
"Каждая гривна станет весомым вкладом": объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр
"Каждая гривна станет весомым вкладом": объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр
"Каждая гривна станет весомым вкладом": объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр
"Каждая гривна станет весомым вкладом": объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр
"Каждая гривна станет весомым вкладом": объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр
"Каждая гривна станет весомым вкладом": объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр
"Каждая гривна станет весомым вкладом": объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр
"Каждая гривна станет весомым вкладом": объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр
"Каждая гривна станет весомым вкладом": объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр
"Каждая гривна станет весомым вкладом": объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр
"Каждая гривна станет весомым вкладом": объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр
"Каждая гривна станет весомым вкладом": объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр
"Каждая гривна станет весомым вкладом": объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр
"Каждая гривна станет весомым вкладом": объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр
"Каждая гривна станет весомым вкладом": объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр

Напомним, читатели OBOZREVATEL собрали средства на ремонт грузовиков, возящих помощь на фронт. Для того, чтобы поставить машины на колеса, нужно было собрать 100 тысяч гривен.

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