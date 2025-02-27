'Каждая гривна станет весомым вкладом': объявлен сбор на авто для 53-й ОМБр

Издание OBOZ.UA призывает украинцев присоединиться к сбору средств на автомобиль для 1-го стрелкового батальона взвода беспилотного авиационного комплекса 53-й отдельной механизированной бригады им. Владимир Мономах. Наши друзья из этого подразделения ежедневно выполняют важные боевые задачи на передовой, обеспечивая армию разведданными и помогая уничтожать врага.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. Одно из подразделений 53-й отдельной механизированной бригады, которая защищает Украину на самых горячих участках фронта, срочно нуждается в транспорте.

В результате вражеского авиаудара все машины подразделения уничтожены. Без них воины не могут эффективно выполнять задачи – а именно видеть врага и корректировать удары по нему. Авто для них – это жизненно необходимый инструмент для ведения боев.

Любая сумма имеет значение, а каждая гривна приближает нашу победу!

Присоединиться к сбору можно по реквизитам:

Ссылка на перевод: Приват24

Карта: 5168 7521 0161 9362 (ДОРОФЕЕВ Б.)

Стоит отметить, 53-я ОМБр была сформирована осенью 2014 года, когда Россия начала войну против Украины. С тех пор военные этой бригады неоднократно обосновывали свою мощь, уничтожая вражескую технику и выбивая оккупантов из украинской земли.

Во время полномасштабного вторжения воины продолжают вести упорные бои на самых горячих направлениях, в частности в 2023 году они участвовали в битве за Авдеевку. Сейчас им нужна поддержка тыла – наша поддержка! Фото и видеоотчет будет опубликован сразу же после приобретения авто.

Напомним, читатели OBOZREVATEL собрали средства на ремонт грузовиков, возящих помощь на фронт. Для того, чтобы поставить машины на колеса, нужно было собрать 100 тысяч гривен.