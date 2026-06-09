Камера соседей напротив спальни не нарушает закон? Суд поставил точку в громком споре

Верховный Суд Украины поставил точку с громком споре, связанным с видеонаблюдением между соседями и соблюдением правил добрососедства. В основу конфликта лег спор соседей, один из которых потребовал демонтировать установленные напротив его окон камеру и фонарь.

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Суд отказал в иске и постановил, что техника установлена для безопасности, а сама по себе возможность видеофиксации без прямых доказательств слежки не является нарушением закона. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Суть конфликта

Конфликт между соседями разгорелся из-за комплекса бытовых претензий. Истец обратился в суд с требованием обязать владелицу соседнего участка демонтировать камеру видеонаблюдения и мощный фонарь. По его утверждению, техника была направлена на его жилой дом и окна спальни, что создавало постоянный дискомфорт и нарушало право на частную жизнь.

Кроме того, мужчина требовал обязать соседку принять инженерно-технические меры для прекращения подтопления его территории. Истец утверждал, что водоотводная система ее дома направлена в сторону его участка, из-за чего во время дождей его землю заливает. В качестве аргументов он предоставил акты инспектора благоустройства и результаты комиссионных обследований, фиксировавшие нарушения в прошлом.

Главные истории дня

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Как выяснилось из материалов дела, ответчица оперативно отреагировала на замечания инспекции по благоустройству, и на момент судебного разбирательства все технические нарушения водоотвода были устранены, а инженерные меры предотвратили дальнейшее попадание осадков на смежный участок.

Не согласившись с решениями, истец подал кассационную жалобу. Его ключевой аргумент сводился к тому, что сама по себе возможность видеофиксации его домовладения со стороны соседки уже является прямым вмешательством в частную жизнь.

Окончательный вердикт Верховного Суда

Верховный Суд оставил решения предыдущих инстанций без изменений, встав на сторону владелицы камеры. Суд напомнил, что каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается.

Коллегия судей заявила, что решение не может основываться на догадках или теоретической возможности нарушения прав. Суд отметил, что истец не предоставил четких доказательств вины соседки на момент рассмотрения дела и не ходатайствовал о проведении судебных экспертиз.

В вопросе видеонаблюдения суд установил, что на доме ответчицы действительно размещена одна камера. Однако истец не смог предоставить никаких доказательств того, что она фиксирует именно его внутренний двор, дом или членов семьи.

Верховный Суд принял решение, что камера была установлена исключительно ради обеспечения безопасности собственного жилья, а сама по себе фиксация оборудования на стене соседа не является правонарушением, если нет доказательств целенаправленной слежки за чужой территорией.

Как сообщал OBOZ.UA, кассационный уголовный суд, который входит в состав Верховного суда Украины, рассмотрел вердикт Ивано-Франковского городского суда, где муж пытал жену, заперев ее в квартире. Таким образом он пытался ее заставить, чтобы она с ним не развелась.

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