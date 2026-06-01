Муж закрыл жену в квартире, чтобы она с ним не развелась, и пытал: какое решение принял суд

Кассационный уголовный суд, который входит в состав Верховного суда Украины, рассмотрел вердикт Ивано-Франковского городского суда, где муж пытал жену, заперев ее в квартире. Таким образом он пытался ее заставить, чтобы она с ним не развелась.

Об этом говорится в постановлении Кассационного уголовного суда по делу № 344/15512/21. Информацию публикует Единый реестр судебных решений.

Подробности дела

По материалам дела, обвиняемый прибыл в квартиру, где находилась его жена, которая ранее сообщила ему о разводе. В домовладении мужчина закрыл входную дверь и забаррикадировал ее мебелью. Он продолжил удерживать ее вопреки воле и не позволял выйти из квартиры.

Умышленно заставляя жену не разводиться и в дальнейшем совместно проживать, он достал ножи и нанес порезы себе и потерпевшей. Он пытал жену в течение двух часов, в результате чего женщина получила перелом носовой кости, резаные раны, многочисленные ссадины, синяки и другие травмы, что подтвердил вывод судмедэкспертов.

Что решили судьи

Ивано-Франковский городской суд признал обвиняемого виновным по двум статьям УКУ(ст. 146 ч.2 и ст. 127 ч.1). В то же время Тернопольский апелляционный суд оставил выводы о виновности без изменений и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Защита в кассационной жалобе настаивал, что осужденный не пытал женщину внасилдок чего его незаконно лишили свободы, а его действия следует квалифицировать только как умышленные легкие телесные повреждения.

В свою очередь Кассационный суд отметил, что вне разумного сомнения должен быть доказан каждый из элементов, которые являются важными для правовой квалификации деяния: как те, которые образуют объективную сторону деяния, так и те, которые определяют его субъективную сторону.

Судьи также согласились с решением апелляционного суда Тернополя, в том что подсудимый пытал жену, подтвердив, что содержание жены против ее воли, нанесение ей травм и насилие с целью не допустить разрыв брака являются достаточными основаниями для состава пыток и незаконного лишения свободы.

Исходя из этого, Верховный суд оставил без изменений вердикт апелляционного суда и не удовлетворил кассационную жалобу защиты. Кроме того, там отметили, что формальные ошибки в названии следственного действия не делают доказательство недопустимым.

