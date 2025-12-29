Идут на кладбище, в баню и жгут бочки: как празднуют Новый год в разных странах мира

Новый год встречают по-разному, но почти везде этот праздник сопровождается символическими ритуалами. То, что для одних кажется странным или даже шокирующим, для других является важной частью культурной традиции.

В новогоднюю ночь люди пытаются попрощаться со старым годом, очиститься от невзгод и привлечь удачу. Именно поэтому обряды часто связаны с едой, огнем, водой или памятью об умерших. OBOZ.UA рассказывает о примерах самых интересных и необычных новогодних традиций из разных уголков мира.

Дания

В Дании новогодние праздники проходят шумно и весело. В течение года специально хранят старую и треснувшую посуду, чтобы в новогоднюю ночь разбить ее у порогов друзей и родственников – на счастье. Чем больше осколков останется под дверью, тем больше удачи якобы ждет хозяев. В полночь датчане также подпрыгивают как можно выше, веря, что так можно "допрыгнуть" до успеха в новом году.

Великобритания

Британцы сохраняют любовь к старым традициям. Обязательным блюдом на праздничном столе является рождественский пудинг, который готовят всей семьей, по очереди помешивая тесто и загадывая желания. Ранее в пудинг запекали монетку или кольцо – на богатство или быструю женитьбу.

Финляндия

В Финляндии рождественские и новогодние праздники неразрывно связаны с сауной. Считается, что баня помогает очиститься не только физически, но и духовно. После этого многие семьи идут на кладбище, чтобы в тишине почтить память умерших родственников. Также у финнов распространено гадание: расплавленный металл выливают в воду и толкуют форму, которую он примет.

Эстония

Эстонцы также встречают Новый год с походом в сауну. Этот ритуал символизирует очищение от проблем прошлого года. Еще одна характерная традиция – многократные застолья. Считается, что если в новогоднюю ночь поесть семь, девять или двенадцать раз, оставляя часть пищи духам, в новом году не будет недостатка ни в чем.

Чили

В Чили Новый год для некоторых семей начинается на кладбище. В городе Талька уже более двух десятилетий жители приходят на кладбище, чтобы встретить праздник вместе с умершими близкими. Перед праздником чилийцы также выметают дом метлой, изгоняя негативную энергию. А для привлечения достатка едят чечевицу под удары курантов.

Филиппины

На Филиппинах символом благосостояния считают все круглое. В новогоднюю ночь люди надевают одежду в горошек, наполняют карманы монетами и украшают стол круглыми фруктами. Считается, что это привлекает деньги на весь год. Перед полночью филиппинцы открывают все двери и окна, а после боя часов быстро закрывают их, провожая старый год.

Перу

В Перу существует необычная традиция для тех, кто мечтает о путешествиях. В новогоднюю ночь люди выходят на улицу с пустым чемоданом и обходят с ним квартал. Считается, что это приносит новые поездки и открытия в течение года. Именно поэтому Перу часто называют страной новогодних путешественников.

Шотландия

В Шотландии Новый год празднуют по древнему обряду Хогманай. В некоторых городах жгут бочки с дегтем и катят их по улицам, символически сжигая старый год. Важным является и обычай "первой ноги": считается, что первый человек, который зайдет в дом после полуночи, приносит удачу. Лучшим знаком считается темноволосый мужчина с подарками.

