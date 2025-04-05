Какой цвет называют 'кубовим': объяснение редкого слова

В украинском языке много интересных названий цветов, которые вы, возможно, никогда даже не слышали. Одним из таких цветов является "кубовий".

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OBOZ.UA рассказывает, что это за цвет и откуда взялось его название. А также объясняет, как не спутать его с другим очень похожим словом.

Итак, словом "кубовий" называют насыщенный и довольно темный оттенок синего. Такой цвет еще называют словом "индиго". Вот как это название употребляли украинские писатели:

[1-й чоловік:] Я в тебе купив жінці на спідницю кубового ситцю. (М. Кропивницкий)

Кубова, синя спідниця .. клалася рівними рясними фалдами. (Л. Яновская)

Происходит это название от термина "кубовые красители". Так называют органические красители, которые невозможно растворить в воде. Поэтому их разбавляют щелочными жидкостями, чтобы получить раствор, называемый кубом. Этим раствором пропитывают ткань или другой материал и они приобретают нужный цвет. Именно таким является краситель, который извлекают из листьев бобового растения индигофера.

Кстати, кубовыми могут быть красители и других цветов – желтого, зеленого, фиалкового и т.п. Но как название оттенка это слово закрепилось именно за индиговым синим.

Обратите внимание: ударение в этом слове ставится на первый слог – "кУбовий". Если же вы переместите его на последний – "кубовИй" – то получите прилагательное, образовавшееся от слова, обозначающего геометрическое тело или меру объема (кубометр).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает украинское слово "половіти". Оно тоже связано с цветом.

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