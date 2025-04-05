Какой цвет называют "кубовим": объяснение редкого слова
В украинском языке много интересных названий цветов, которые вы, возможно, никогда даже не слышали. Одним из таких цветов является "кубовий".
OBOZ.UA рассказывает, что это за цвет и откуда взялось его название. А также объясняет, как не спутать его с другим очень похожим словом.
Итак, словом "кубовий" называют насыщенный и довольно темный оттенок синего. Такой цвет еще называют словом "индиго". Вот как это название употребляли украинские писатели:
- [1-й чоловік:] Я в тебе купив жінці на спідницю кубового ситцю. (М. Кропивницкий)
- Кубова, синя спідниця .. клалася рівними рясними фалдами. (Л. Яновская)
Происходит это название от термина "кубовые красители". Так называют органические красители, которые невозможно растворить в воде. Поэтому их разбавляют щелочными жидкостями, чтобы получить раствор, называемый кубом. Этим раствором пропитывают ткань или другой материал и они приобретают нужный цвет. Именно таким является краситель, который извлекают из листьев бобового растения индигофера.
Кстати, кубовыми могут быть красители и других цветов – желтого, зеленого, фиалкового и т.п. Но как название оттенка это слово закрепилось именно за индиговым синим.
Обратите внимание: ударение в этом слове ставится на первый слог – "кУбовий". Если же вы переместите его на последний – "кубовИй" – то получите прилагательное, образовавшееся от слова, обозначающего геометрическое тело или меру объема (кубометр).
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