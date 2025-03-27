'Половіти': что означает редкое украинское слово

Украинский язык – чрезвычайно образный, богатый словами, которые точно передают тончайшие оттенки природы, эмоций, изменений времени и настроения. Некоторые из них звучат редко, их можно встретить разве что в произведениях.

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Одно из таких слов – "половіти". Оно не только гармонично на слух, но и несет в себе чувство лета, зрелости и тихой красоты полей. OBOZ.UA рассказывает, что означает эта лексема.

Хотя сейчас это слово почти не употребляется в ежедневном языке, "половіти" сохраняет поэтическую силу и глубину, которую трудно передать современными аналогами.

В прямом смысле "половіти" – это приобретать желтый цвет, созревая, особенно если речь идет о зерновых культурах – пшеницу, рожь, ячмень.

Слово описывает момент, когда поля меняют свой окрас от зеленого до золотистого.

"Ячмені почали половіти...", – писал Михаил Коцюбинский, передавая летнее время через наблюдение за полем.

Но слово имеет и второе, переносное значение: терять интенсивность цвета, бледнеть, становиться тускло-желтым.

Глагол часто использовали классики литературы:

Спочатку хоч потішала [Раїса] себе думкою, що вона не зайва на світі,.. але ця теорія з кожним роком блідла, половіла і з часом зовсім загинула (Михайло Коцюбинський)

Кущі винограду облипли блідо-зеленими кетягами, кукурудза по ланах розпустила коси, ячмені почали половіти (Михайло Коцюбинський).

Скільки зглянеш - вилискують розгойдані вітром хліба, скільки чуєш – шумлять, переливаючись під примарним місячним сяйвом. Викинули колос, наливаються, половіють (Олесь Гончар).

Половіє безмежний клин озимої пшениці (Юрій Яновський).

Перед нею – рівний шлях, сонце сяє, вітер віє, стигле жито половіє, зеленіють дерева (Наталія Забіла).

В наше время, когда речь все больше подвергается стандартизации, теряя уникальные краски, такие слова возвращают нас к корням, глубине связи с предками.

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