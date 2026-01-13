Счастливые цвета в 2026 году: узнайте свой в зависимости от месяца рождения

Ваш счастливый цвет постоянно меняется, особенно когда вы думаете о следующем году и его атмосфере. Когда мы смотрим на то, что звезды и планеты приготовили на 2026 год, становится понятно, что каждого ждут большие изменения.

Отличный способ справиться с этими изменениями – это работать с цветовой магией. О том, какой цвет будет для вас путеводной звездой в этом году, расскажет OBOZ.UA.

Январь – розовый

Люди, рожденные в январе, обнаружат, что любовь станет центральным фокусом в 2026 году. В начале года Венера соединится с Солнцем и Марсом, сигнализируя о начале нового романтического путешествия. Январь должен сочетаться с розовым цветом, связанным с Венерой, планетой любви. Принятие этого оттенка может помочь пробудить ваши искренние эмоции и повысить уверенность в достижении ваших романтических целей.

Февраль – желтый

Первый ретроградный Меркурий в 2026 году начнется 26 февраля и продлится до 20 марта. Вам может быть трудно общаться в течение следующего года, но не волнуйтесь — желтый — это ваш любимый цвет для лучшего самовыражения. В 2026 году рожденные в феврале лучше всего будут сочетаться с этим оттенком, особенно в социальных вопросах.

Март – зеленый

Зеленый цвет символизирует изменения и рост на душевном уровне, что вы почувствуете в 2026 году, если родились в марте. Лунное затмение 3 марта, вместе со входом Солнца в Овна 20 марта, создаст основу для значительной эволюции в следующем году. В этом году вы примете решительные действия и измените свою жизнь к лучшему, в соответствии с пространством этого насыщенного оттенка.

Апрель – красный

В апреле в Овне находится множество планет, что делает месяц горячим; поэтому цвет страсти, красный, лучше всего подходит для рожденных в апреле. Вы наслаждаетесь временем вдохновенной страсти. В течение 2026 года вы будете согласовываться со своими желаниями, что даст вам вдохновение и мотивацию делать то, к чему вы горячо стремитесь. Воспринимайте это как знак, чтобы стать руководителем!

Май – фиалковый

Ретроградное движение Плутона, которое наступает 6 мая в Водолее, просит вас понять свои эмоции, чтобы развиваться. Это особенно актуально, поскольку месяц начинается с полнолуния в Скорпионе 1 мая, а Венера переходит в Рак 18 мая, что побуждает вас обратиться к своей интуиции. Фиолетовый цвет будет соответствовать более глубоким, интенсивным чувствам рожденных в мае, прося их больше всего прислушиваться к своему внутреннему голосу в 2026 году.

Июнь – индиго

Со вступлением целителя-кентавра Хирона в Тельца 19 июня, ретроградным Меркурием, который начинается 29 июня, и переходом Юпитера во Льва 30 июня 2026 года, рожденные в июне знаменуют время получения мудрости. Вам понадобится дополнительная забота и защита от Вселенной, что делает индиго идеальным цветом для привлечения удачи в 2026 году.

Июль – белый

Нептун и Сатурн ретроградные в течение месяца вашего рождения, влияя на то, чтобы вы принимали решения на основе новых знаний, которые вы загружаете, и учились на прошлых ошибках. Когда вы отказываетесь от многих привычек и начинаете все сначала в течение 2026 года, белый цвет предлагает рожденным в июле внутреннюю решимость двигаться дальше.

Август – черный

Полное солнечное затмение во Льве и частичное лунное затмение в Рыбах в месяц вашего рождения принесут интенсивную трансформацию. Защитный цвет, такой как черный, принесет вам пользу в 2026 году, поскольку поможет предотвратить духовные проблемы и внешние неудачи. Этот оттенок разоружит любой космический вред.

Сентябрь – оранжевый

Ретроградный Уран в Близнецах начинается в месяц вашего рождения, принося вам неожиданный рост. Вам нужно будет найти момент покоя посреди бури, что делает оранжевый цвет замечательным для расслабления, капитуляции и легкости. Оранжевый поможет рожденным в сентябре найти свой творческий, полный надежды центр в бурные времена.

Октябрь – серый

Ретроградная Венера в Скорпионе и ретроградный Меркурий в Скорпионе наступают в месяц вашего рождения. Рожденным в октябре нужно будет придерживаться границ и ограничений в 2026 году, поэтому серый цвет лучше всего напоминает вам оставаться на своем пути. Этот оттенок призывает вас сосредоточиться на наполнении собственной чаши и доверии своей интуиции, а не истощать себя.

Ноябрь – светло-голубой

Полнолуние в Близнецах, а затем вход Марса в Деву в ноябре, возвещает о моменте ясности. Светло-голубой – это цвет, который поощряет вас продуктивно выражать себя, давая вам шанс исправить ситуацию с другими в 2026 году. Используйте этот оттенок, чтобы наладить отношения в течение следующего года и помочь решить прошлые проблемы.

Декабрь – пурпурный

Хотя ретроградное движение Юпитера начинается в вашем месяце рождения, последний месяц 2026 года в целом является временем счастья и праздников. Работайте с пурпурным, чтобы в течение следующего года чувствовать больше достатка, удачи и ощущение личной самореализации. Увеличивая ваши таланты и сильные стороны, этот цвет привлечет ваши желания в десять раз.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

