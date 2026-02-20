Какой церковный праздник отмечают 20 февраля: все об этом дне

20 февраля – это дата, в которой переплелись глубокое духовное наследие Киевской Руси и трагические страницы современной истории Украины. В церковном календаре этот день посвящен памяти великого государства Ярослава Мудрого и святого прозорливца Агафона Печерского, чьи фигуры символизируют несокрушимость духа и мудрость поколений.

В то же время для каждого украинца эта дата запечатлена в сердце как День Героев Небесной Сотни и начало открытой российской агрессии, что делает этот день временем для особой молитвы и размышлений о справедливости. От религиозных канонов до судьбоносных событий, изменивших мир, – узнайте на OBOZ.UA все о значении и традициях этого памятного дня.

Праздники в Украине и мире

День Героев Небесной Сотни

День начала российской агрессии против Украины

Всемирный день социальной справедливости

День социальной справедливости в Украине

Международный День людей, которые победили алкоголизм

Международный день курения трубки

Церковный праздник 20 февраля

Православная церковь чтит память благоверного князя Ярослава Мудрого, при правлении которого Киевская Русь достигла расцвета, а христианство и книжность стали основой государственной культуры. В этот же день вспоминают преподобного Агафона Киево-Печерского, который жил в XIII-XIV веках и прославился даром прозорливости и исцеления больных через молитву и строгий пост. Праздник объединяет память о величественном государственном деятеле, построившем Софию Киевскую, и смиренном монахе, чьи мощи покоятся в Дальних пещерах лавры.

События этого дня

1649 — Богдан Хмельницкий начал переговоры с поляками об определении границ Запорожского войска.

1666 — основан Монреаль — один из крупнейших канадских городов.

1811 — правительство Австрии объявило о банкротстве в связи с невозможностью справиться с инфляцией после наполеоновских войн.

1816 — в Риме состоялась премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник".

1872 — на Пятой авеню в Нью-Йорке открылось здание Музея искусства Метрополитен.

1872 — в США запатентован электрический лифт.

1877 — в Большом театре в Москве состоялась премьера балета Петра Чайковского "Лебединое озеро".

1922 — Виленский сейм постановил присоединить Вильнюс и часть юго-восточной Литвы к Польше.

1939 — лидер Ирландии Эймон де Валера заявил, что его страна будет придерживаться нейтралитета во время будущей войны.

1940 — впервые на экранах появилась знаменитая пара — Том и Джерри.

1960 — на сцене родной школы в Сиэтле состоялось первое выступление будущего гитариста-виртуоза Джими Хендрикса.

1962 — американский космонавт Джон Гленн трижды облетел Землю со скоростью 27 000 км/ч в корабле "Френдшип-7" (Friendship 7).

1988 — Кайли Энн Миноуг впервые возглавила британский чарт — на вершину хит-парада забралась песня "И Should Be So Lucky" и оставалась номером один пять недель.

1992 — Верховная Рада Украины постановила праздновать День Независимости Украины 24 августа.

1992 — основана английская Премьер-лига, пришедшая на смену Футбольной лиге.

1994 — Тори Эймос возглавила британский чарт со своим вторым альбомом "Under The Pink".

1998 — 15-летняя американка Тара Липински выиграла соревнования среди женщин по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Нагано, став самой молодой победительницей Белых Олимпиад.

1999 — в аэропорту Нью-Йорка задержан бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко.

2002 — "The Strokes" названы "новичками года" "Brit Awards".

2002 — основание украинского издательства "Издательский дом "Школа"" (издательство, Харьков).

2003 — героями Brit Awards стали "Coldplay" и Ms Dynamite, заработав по две награды каждый.

2014 — во время противостояния Евромайдана и преступной власти президента Януковича на Институтской улице убийцами из "Беркута" были расстреляны активисты. Погибших впоследствии назвали "Небесной сотней".

2014 — вторжением российского спецподразделения на территорию АРК началась российско-украинская война.

Именинники 20 февраля

Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав.

