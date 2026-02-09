Какой праздник отмечают 9 февраля в Украине: все об этом дне

9 февраля объединяет церковные воспоминания, международные инициативы и важные страницы истории. В православном календаре в этот день чествуют мучеников и вспоминают события евангельской истории. Наряду с религиозными традициями отмечают и современные тематические дни, касающиеся здоровья, культуры и профессий.

Также 9 февраля связано с выдающимися событиями в истории Украины и мира. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 9 февраля

День святого мученика Никифора

В этот день верующие чтят память святого мученика Никифора – раннехристианского подвижника, который пострадал за веру во Христа. По преданию, он стал примером покаяния, прощения и духовной стойкости. Его житие напоминает о важности примирения и искреннего раскаяния. В храмах совершают богослужения, а верующие молятся об укреплении веры и мира в сердце. День святого Никифора имеет поучительный смысл и призывает к христианскому милосердию.

Отдание Сретения Господня

9 февраля также приходится отдание великого двунадесятого праздника – Сретения Господня. Праздник Сретения связан с принесением младенца Иисуса в храм, где его встретил праведный Симеон. Сретение означает завершение праздничного периода, когда в храмах в последний раз звучат торжественные молитвы этого цикла. Верующие вспоминают встречу Ветхого и Нового Заветов и символику света, который Христос принес в мир. Традиционно в этот день еще сохраняется праздничная атмосфера после Сретения.

День шоколада

9 февраля в мире отмечают День шоколада – сладкий неофициальный праздник, посвященный одному из самых любимых десертов. Шоколад имеет долгую историю – от напитка древних цивилизаций до современного изысканного лакомства. Этот день часто используют для дегустаций, тематических акций и гастрономических фестивалей. В то же время напоминают и об умеренности в потреблении сладостей. День шоколада стал поводом порадовать себя и близких приятным вкусом.

Международный день эпилепсии

Международный день эпилепсии призван привлечь внимание к людям, которые живут с этим неврологическим заболеванием. В разных странах проводят информационные кампании, лекции и акции поддержки.

Символом солидарности является фиолетовый цвет и лента. Главная цель дня – преодолеть стигматизацию, распространить знания о первой помощи во время приступа и поддержать пациентов и их семьи. Это возможность напомнить, что люди с эпилепсией могут жить полноценной жизнью при условии надлежащего лечения и поддержки.

День стоматолога

9 февраля также отмечают профессиональный праздник врачей-стоматологов. Дата связана с чествованием святой Аполлонии – покровительницы зубных врачей. В этот день пациенты благодарят медиков за их труд, а специалисты проводят просветительские мероприятия по профилактике заболеваний ротовой полости. Стоматология является важной составляющей системы здравоохранения. Праздник подчеркивает значение регулярных осмотров и заботы о собственном здоровье.

Знаменательные исторические события 9 февраля

1648 – Богдан Хмельницкий избран гетманом Украины.

1893 – в Париже на сцене Мулен Руж состоялся первый в мире сеанс стриптиза, после которого арест исполнительницы вызвал беспорядки.

1900 – американский политик и спортсмен Дуайт Филли Дэвис основал теннисный турнир – Кубок Дэвиса.

1969 – совершил первый полет широкофюзеляжный пассажирский самолет Боинг-747.

2015 – в Логвиново российские военные расстреляли пленных из 30-й бригады – А. Бердеса, В. Демчука и П. Плацинского.

