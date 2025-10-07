Какой праздник отмечают 7 октября: все об этом дне

7 октября по церковному календарю православные верующие чествуют мучеников Сергия и Вакха. В мире отмечают Международный день мирного общения и Всемирный день хлопка.

Видео дня

Именины сегодня празднуют Сергеи, Марки, Юлии и Юлианы. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 7 октября

Церковный календарь

По преданию, Сергий и Вакх были выдающимися воинами в войске римского императора Максимиана. Они отказались приносить жертвы языческим богам и открыто исповедовали христианство. За это их лишили воинских званий, подвергли издевательствам и приговорили к мученической смерти.

Святых Сергия и Вакха почитают как покровителей отваги, братской верности и искренней дружбы. В этот день верующие молятся об укреплении духовных сил, поддержке в тяжелых испытаниях и сохранении дружеских отношений.

В народе 7 октября называли Сергиев день. Считалось, что после него "осень берет полную власть" – начинались первые заморозки, а хозяева готовили скот к зимовке.

Международный день мирного общения

7 октября в мире также отмечают Международный день мирного общения (International Day of Peaceful Communication). Этот праздник призван напомнить о важности взаимоуважения, толерантности, этики диалога и культуры слова в современном мире.

Его цель – поощрить людей общаться без агрессии, с пониманием и терпимостью, сохраняя мир не только между странами, но и в повседневной жизни – в семье, на работе, в сообществе.

Всемирный день хлопка

Еще один праздник 7 октября – Всемирный день хлопка (World Cotton Day).

Он был основан в 2019 году по инициативе ООН и Всемирной торговой организации, чтобы подчеркнуть значение хлопка для мировой экономики, особенно в развивающихся странах.

Хлопок является одним из самых распространенных натуральных волокон в мире – из него изготавливают ткани, медицинские материалы, масло и даже бумагу.

Исторические события 7 октября

1253 – коронация в Дорогичине галицко-волынского князя Даниила Романовича королевской короной, присланной от Папы Римского Иннокентия IV.

1913 – впервые в мире на заводе Генри Форда в Детройте весь производственный процесс сборки автомобилей начали выполнять по новой технологической схеме – на конвейере.

1918 – прерваны российско-украинские мирные переговоры из-за разногласий по вопросам территориальной принадлежности Донбасса и Крыма.

1920 – первые сто женщин приняты в Оксфордский университет.

1944 – США, СССР, Великобритания и Китай договорились о замене Лиги Наций Организацией Объединенных Наций.

1950 – войска ООН вступили на территорию Северной Кореи.

1952 – получен патент на штрих-код.

1999 – британские ученые объявили о возможном существовании 10-й, самой отдаленной и самой большой, планеты Солнечной системы.

2001 – в небо поднялся первый вертолет независимой Украины – АК1-3, полет совершил заслуженный летчик-испытатель СССР Полуйчик Станислав Демьянович.

2001 – в ответ на проведенные 11 сентября теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне и после отказа движения Талибан выдать США Осаму бен Ладена, обвиняемого в их организации, в 19:27 по киевскому времени американские войска начали операцию "Возмездие", нанеся ракетно-бомбовые удары по стратегическим позициям талибов в Афганистане.

2006 – убита российская оппозиционная журналистка Анна Политковская.

2023 – начало крупномасштабного вторжения в Израиль со стороны движения ХАМАС.

Кто родился 7 октября

1885 – Нильс Бор, датский физик-теоретик, создатель первой квантовой теории строения атома, лауреат Нобелевской премии по физике.

1903 – Дукельский Владимир Александрович (Вернон Дюк), украинский и американский композитор, поэт и литератор.

1932 – Евгений Нейко, основатель прикарпатской школы терапевтов, академик АМН Украины

1967 – Тони Брекстон, американская поп-певица, лауреат "Грэми".

1989 – Бижан Шаропов, украинский биолог и биофизик, солдат Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины.

В этот день умерли:

1747 – Василий Григорович-Барский, украинский путешественник и писатель.

1849 – Эдгар Аллан По (Edgar Allan Рои), американский писатель.

1984 – Валерий Марченко, украинский диссидент-правозащитник, литературовед и переводчик.

2006 – Анна Политковская, российская оппозиционная журналистка украинского происхождения.

OBOZ.UA также публиковал полный календарь церковных праздников на октябрь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.