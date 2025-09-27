Церковные праздники в октябре: даты по новому календарю

Октябрь в церковном календаре – это время особых праздников, которые сочетают почитание Богородицы, память апостолов и мучеников. Для верующих эти дни являются напоминанием о силе веры, защите Покрова Богородицы и жертвенности тех, кто первыми проповедовал христианство.

С 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому даты большинства церковных праздников изменились. OBOZ.UA публикует полный перечень октябрьских праздников.

Большие церковные праздники в октябре 2025 года

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Один из самых больших праздников осени, который символизирует покровительство Девы Марии над миром и над украинским народом. Верующие молятся о защите от бед, войн и о мире в стране.

6 октября – апостола Фомы

Церковь вспоминает одного из двенадцати апостолов, который известен своей искренней, но сомнительной верой. "Фома неверующий" воочию убедился в воскресении Христа, коснувшись Его ран, и стал символом поиска истины.

9 октября – апостола Иакова Алфиева

Апостол из числа двенадцати, брат святого евангелиста Матфея. Он проповедовал Евангелие среди язычников и претерпел мученическую смерть за веру.

16 октября – мученика Лонгина Сотника

Римский воин, который стоял у креста во время распятия Иисуса. Увидев чудеса на Голгофе, он уверовал во Христа и впоследствии пострадал за свою веру, приняв мученическую смерть.

18 октября – апостола и евангелиста Луки

Лука был учеником апостола Павла, автором одного из четырех Евангелий и книги Деяний апостолов. Он считается покровителем врачей и иконописцев, ведь по преданию написал первые иконы Божьей Матери.

26 октября – священномученик Димитрий Мироточец

Один из самых почитаемых святых Восточной Церкви. Димитрий, воин из города Солунь, принял мученическую смерть за Христа, но его мощи начали мироточить, даруя исцеление верующим. В этот день молятся о мужестве, вере и защите от врагов.

Полный календарь церковных праздников на октябрь

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

2 октября – священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского.

3 октября – священномученика Дионисия Ареопагита.

4 октября – священномученика Ерофея, епископа Афинского.

5 октября – мученицы Харитины Амисийской (Понтийской).

6 октября – апостола Фомы.

7 октября – мучеников Сергия и Вакха.

8 октября – преподобной Пелагии Антиохийской.

9 октября – апостола Иакова Алфиевого.

10 октября – мучеников Евлампия и Евлампии.

11 октября – апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи диаконов; преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского.

12 октября –мучеников Прова, Тараха и Андроника.

13 октября – священномучеников Карпа, Папилы и Агатоники.

14 октября – священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия; преподобной Параскевы Сербской.

15 октября – преподобного Евфимия Нового, преподобномученика Лукиана.

16 октября – мученика Лонгина Сотника, при Кресте Господнем.

17 октября – пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского.

18 октября – апостола и евангелиста Луки.

19 октября – святого пророка Иоиля; священномученика Уара; преподобного Иоанна Рыльского.

20 октября – святого великомученика Артемия.

21 октября – преподобного Илариона Великого.

22 октября – святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца; святых семи отроков, что в Эфесе.

23 октября – апостола Иакова.

24 октября – священномученика Ареты и тех, что с ним.

25 октября – священномучеников и нотарей Маркиана и Мартирия.

26 октября – священномученика Димитрия Мироточца.

27 октября – священномученика Нестора; священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды.

28 октября – священномучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Савваита, создателя канонов; священномученицы Параскевы, что в Иконии, названной Пятница.

29 октября – священномученицы Анастасии Римлянки.

30 октября – священномучеников Зиновия и Зиновии, сестры его.

31 октября – святых апостолов Стахия, Амплия и с ними; священномученика Епимаха.

