Церковные праздники в октябре: даты по новому календарю
Октябрь в церковном календаре – это время особых праздников, которые сочетают почитание Богородицы, память апостолов и мучеников. Для верующих эти дни являются напоминанием о силе веры, защите Покрова Богородицы и жертвенности тех, кто первыми проповедовал христианство.
С 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому даты большинства церковных праздников изменились. OBOZ.UA публикует полный перечень октябрьских праздников.
Большие церковные праздники в октябре 2025 года
1 октября – Покров Пресвятой Богородицы
Один из самых больших праздников осени, который символизирует покровительство Девы Марии над миром и над украинским народом. Верующие молятся о защите от бед, войн и о мире в стране.
6 октября – апостола Фомы
Церковь вспоминает одного из двенадцати апостолов, который известен своей искренней, но сомнительной верой. "Фома неверующий" воочию убедился в воскресении Христа, коснувшись Его ран, и стал символом поиска истины.
9 октября – апостола Иакова Алфиева
Апостол из числа двенадцати, брат святого евангелиста Матфея. Он проповедовал Евангелие среди язычников и претерпел мученическую смерть за веру.
16 октября – мученика Лонгина Сотника
Римский воин, который стоял у креста во время распятия Иисуса. Увидев чудеса на Голгофе, он уверовал во Христа и впоследствии пострадал за свою веру, приняв мученическую смерть.
18 октября – апостола и евангелиста Луки
Лука был учеником апостола Павла, автором одного из четырех Евангелий и книги Деяний апостолов. Он считается покровителем врачей и иконописцев, ведь по преданию написал первые иконы Божьей Матери.
26 октября – священномученик Димитрий Мироточец
Один из самых почитаемых святых Восточной Церкви. Димитрий, воин из города Солунь, принял мученическую смерть за Христа, но его мощи начали мироточить, даруя исцеление верующим. В этот день молятся о мужестве, вере и защите от врагов.
Полный календарь церковных праздников на октябрь
- 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
- 2 октября – священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского.
- 3 октября – священномученика Дионисия Ареопагита.
- 4 октября – священномученика Ерофея, епископа Афинского.
- 5 октября – мученицы Харитины Амисийской (Понтийской).
- 6 октября – апостола Фомы.
- 7 октября – мучеников Сергия и Вакха.
- 8 октября – преподобной Пелагии Антиохийской.
- 9 октября – апостола Иакова Алфиевого.
- 10 октября – мучеников Евлампия и Евлампии.
- 11 октября – апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи диаконов; преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского.
- 12 октября –мучеников Прова, Тараха и Андроника.
- 13 октября – священномучеников Карпа, Папилы и Агатоники.
- 14 октября – священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия; преподобной Параскевы Сербской.
- 15 октября – преподобного Евфимия Нового, преподобномученика Лукиана.
- 16 октября – мученика Лонгина Сотника, при Кресте Господнем.
- 17 октября – пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского.
- 18 октября – апостола и евангелиста Луки.
- 19 октября – святого пророка Иоиля; священномученика Уара; преподобного Иоанна Рыльского.
- 20 октября – святого великомученика Артемия.
- 21 октября – преподобного Илариона Великого.
- 22 октября – святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца; святых семи отроков, что в Эфесе.
- 23 октября – апостола Иакова.
- 24 октября – священномученика Ареты и тех, что с ним.
- 25 октября – священномучеников и нотарей Маркиана и Мартирия.
- 26 октября – священномученика Димитрия Мироточца.
- 27 октября – священномученика Нестора; священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды.
- 28 октября – священномучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Савваита, создателя канонов; священномученицы Параскевы, что в Иконии, названной Пятница.
- 29 октября – священномученицы Анастасии Римлянки.
- 30 октября – священномучеников Зиновия и Зиновии, сестры его.
- 31 октября – святых апостолов Стахия, Амплия и с ними; священномученика Епимаха.
