Какой праздник отмечают 7 мая: все об этом дне

7 мая – дата, сочетающая в себе целую палитру событий, праздников и важных исторических вех. В этот день переплетаются духовные традиции, светские инициативы и памятные моменты, которые оставили след в мировой истории.

От церковного чествования мучеников до современных международных дней – календарь 7 мая является удивительно насыщенным и разноплановым. Также дата объединяет людей через профессиональные, культурные и просветительские инициативы.

Праздники в Украине и мире

День города Ивано-Франковска

Международный день планетариев

Всемирный день паролей

День распространения информации о детской депрессии

День осведомленности о ментальном здоровье детей

День осведомленности о раке мочевого пузыря

Всемирный день сирот СПИДа

Церковный праздник 7 мая

7 мая православная церковь чтит память святого мученика Акакия, который был сотником при римском войске и пострадал за веру во Христа в IV веке. Несмотря на жестокие пытки и давление со стороны языческой власти, он до последнего вздоха оставался непоколебимым в своем исповедании, из-за чего и был причислен к лику святых как образец мужества и верности.

События этого дня

1104 — крестоносцы потерпели поражение в битве при Харране.

1253 — из Константинополя в Каракорум отправилось французское посольство во главе с монахом-францисканцем Гийомом де Рубруком.

1663 — в центре Лондона открылся Королевский театр. Через девять лет здание сгорело, но было заново отстроено на прежнем месте, на Друри-Лейн.

1785 — француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые в мире пересекли Ла-Манш на воздушном шаре.

1824 — в Вене состоялась премьера Девятой симфонии Людвига ван Бетховена.

1832 — Греция провозгласила независимость.

1861 — штат Теннесси принял решение об отделении от США.

1875 — подписание российско-японского договора об обмене территориями, по которому Курильские острова переходили от Российской империи в состав Японии в обмен на остров Сахалин .

. 1887 — американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде. Он проехал 13500 миль и был в пути более трех лет.

1890 — в Российской империи пересмотрены законы 1882 и 1885 годов о труде малолетних и подростков в сторону их ухудшения.

1904 — в Российской империи отменен запрет на печать литовскоязычных текстов латинским алфавитом (введенный в 1864 году). В Литве отмечается как День возвращения печати.

1915 — немецкая субмарина "U-20" торпедировала английский пассажирский лайнер "Лузитания". Погибли 1198 пассажиров.

1917 — Временное правительство России вернуло Католической Церкви право религиозной проповеди в стране.

1920 — на второй день окончания Зимнего похода главных сил Армии УНР, 6-я Сечевая дивизия Армии УНР в авангарде союзных украинско-польских войск вступила в Киев, из которого отступили оккупационные войска московской коммуны.

1927 — основана бразильская авиакомпания VARIG — крупнейшая ныне в Латинской Америке.

1934 — создание в Приамурье Еврейской автономной области с центром в Биробиджане.

1937 — Германия и Италия объявили о создании военного союза, известного как "Ось Рим-Берлин".

1941 — оркестр Гленна Миллера записал одну из самых популярных своих мелодий Chattanooga Choo Choo.

1945 — в 2 ч. 41 мин в Реймсе, в штаб-квартире генерала Дуайта Эйзенхауэра был подписан акт о безусловной капитуляции Германии

1946 — в Токио основана компания "Токио цусин когё" ("Токийская компания телесвязи"), впоследствии — "Sony".

1954 — правительства США, Франции и Великобритании отказались принять СССР в члены НАТО

1954 — Французский гарнизон Дьенбьенфу капитулировал после решающей битвы Первой Индокитайской войны.

1956 — министр здравоохранения Великобритании отказался начать кампанию борьбы с курением, заявив, что он не уверен в его вреде.

1984 — в Москве КГБисты схватили на улице Андрея Сахарова и доставили в Горьковскую областную клиническую психиатрическую больницу им.

1985 — вышло постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Начало крупнейшей в истории СССР антиалкогольной кампании.

1995 — Национальный банк Украины выпустил монету стоимостью 200 тысяч рублей.

1996 — На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент".

1999 — Впервые с момента раскола в христианстве (1054) Папа Римский посетил православную страну (Румынию).

2008 — в 11.00 в Черном море произошло землетрясение силой 3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр был возле острова Змеиный. Слабые толчки ощущались в Одессе.

2016 — В Полтаве открыли первый в мире полноценный памятник гетману Ивану Мазепе.

Именинники 7 мая

Антоний, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Анастасия.

