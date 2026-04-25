Когда Летнего Николая: дата по новому календарю

Праздник Летнего Николая связан с перенесением мощей святителя Николая из города Миры в Бари. Это одна из важнейших дат, посвященных одному из самых почитаемых святых в христианской традиции. Летний Николай приходится на 9 мая.

После перехода Православной церкви Украины на новый календарь дата праздника изменилась, поэтому теперь верующие отмечают его раньше. OBOZ.UA рассказывает, кем был святой Николай Чудотворец и какие обычаи связаны с этим днем.

Кто такой Николай Чудотворец

Святой Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, издавна занимает особое место в народной и церковной традиции. Его считают покровителем детей, путников, моряков, торговцев, земледельцев и всех, кто нуждается в защите и поддержке.

По преданию, Николай жил в III–IV веках в Малой Азии в зажиточной христианской семье. С молодых лет он отличался глубокой верой, много молился, изучал Священное Писание, а после смерти родителей раздал свое имущество бедным и посвятил жизнь служению Богу.

Одной из самых известных историй о святом стала его тайная помощь бедной семье с тремя дочерьми. Согласно легенде, он незаметно подбрасывал в дом мешочки с золотом, чтобы девушки имели приданое. Именно эта история впоследствии стала основой традиции тайных подарков.

Почему праздник называют Летним Николаем

После смерти святителя, которая, по преданию, наступила около 345 года, его мощи стали великой святыней. В XI веке их перенесли в итальянский город Бари, где они и сейчас хранятся в базилике Святого Николая. Именно это событие и стало основой для отдельного церковного праздника.

В народной традиции день перенесения мощей начали называть Николаем Весенним или Летним. Его воспринимали как границу между холодным и теплым периодом года, как символ начала настоящего тепла, активных полевых работ и надежды на щедрый сезон.

Когда Летнего Николая по новому календарю

Раньше Весеннего Николая отмечали 22 мая по старому церковному стилю. После календарной реформы дата сместилась на 13 дней раньше.

Теперь Летнего Николая празднуют 9 мая.

Что можно делать на Летнего Николая

В день святого Николая верующие традиционно идут в храм и молятся святителю. К нему обращаются с просьбами о здоровье, благополучии, защите в дороге, помощи в жизненных трудностях и справедливом разрешении сложных ситуаций.

Особое значение в этот день придавали освященной воде. Ее пили, считая, что она может помочь при недугах, а также использовали для окропления жилища, чтобы очистить дом и защитить его.

В быту в этот день старались заниматься полезными делами – убирали, хлопотали по хозяйству, работали на огороде. Однако слишком тяжелого физического труда обычно избегали.

В народе этот день также считали удачным для помолвки или свадьбы. Верили, что брак, заключенный в это время, будет крепким и длительным.

Что нельзя делать в этот день

С праздником Летнего Николая связано и немало запретов, которые имели скорее моральный и обрядовый характер. Прежде всего в этот день не советовали ссориться, ругаться и говорить грубые слова.

Также в народе считали нежелательным:

выносить мусор после захода солнца;

стричь волосы и ногти;

отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;

брать или давать деньги в долг.

Отдельно говорили, что в этот день не стоит плотно зашторивать окна, потому что святой Николай якобы заглядывает в дом, чтобы увидеть, не нужна ли кому-то помощь.

Народные приметы на Николая

С днем Летнего Николая связывали и погодные наблюдения. В народе верили, что они могут подсказать, каким будет ближайший период и будущий урожай.

Самые известные приметы следующие:

дождь в этот день считали хорошим предзнаменованием на урожай;

гром ночью означал, что погода вскоре улучшится;

громкое кваканье лягушек связывали с хорошим урожаем овса;

прохлада на Николая свидетельствовала, что настоящее тепло придет лишь ближе к Троице.

