Какой праздник отмечают 5 сентября: все об этом дне

Сентябрь богат на значимые даты, но 5 сентября занимает особое место, поскольку в этот день мир отмечает сразу несколько важных событий. Это день, когда переплетаются понятия благотворительности, чествования культурного наследия и путешествий.

Он напоминает нам о важности милосердия, силу человеческого духа и роль, которую играет журналистика в современном мире. Именно поэтому этот день является напоминанием о том, что каждый из нас может внести свой вклад в лучшее будущее.

Праздники 5 сентября

Всемирный день туристических журналистов

Международный день женщин коренных народов

Всемирный день множественной миеломы

День психоаналитика

День Амазонки (Бразилия)

День капы для зубов

День ленивых мам (США)

День перерыва на искусство

День опозданий

День пиццы с сыром (США)

Всемирный день пирожков "Самоса"

Международный день благотворительности

Церковный праздник 5 сентября

5 сентября по церковному календарю почитается память нескольких важных святых. В частности, в этот день отмечается праздник пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. Они известны своей праведностью и непоколебимой верой, а их сын стал предвестником прихода Иисуса Христа.

Также 5 сентября почитают преподобномученика Афанасия Брестского, игумена, который стал жертвой религиозных преследований в XVII веке. Кроме того, в этот день вспоминается трагическое убийство благоверного князя Глеба, одного из первых русских святых. Он был убит своим братом Святополком Окаянным, и это событие стало символом мученичества и братской любви.

Исторические события 5 сентября

1015 — в борьбе за киевский престол князь Святополк якобы убил брата Глеба.

1698 — чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах, Петр I установил налог на бороды.

1755 — британские власти начали депортацию французских поселенцев из Новой Шотландии (Канада).

1793 — Французский национальный конгресс установил Режим Террора для защиты революции.

1800 — Королевство Великобритании захватило Мальту.

1905 — Подписание Портсмутского договора, окончание русско-японской войны.

1918 — Совнарком Российской СФРР издал декрет о начале красного террора.

1918 — Рин-Тин-Тин, немецкая овчарка — первая кинозвезда. В Первую мировую войну во Французской республике американский солдат подобрал в разбомбленном питомнике крошечного щенка и увез с собой. Пес вырос необыкновенно умным, снялся почти в трех десятках фильмов киностудии "Warner Brothers", вел на радио собственное шоу и заслужил почетную Звезду на голливудской Аллее славы.

1929 — премьер Французской республики Аристид Бриан предложил объединить европейские государства в одно.

1939 — США провозгласили нейтралитет во Второй мировой войне.

1957 — вышел в свет роман Джека Керуака "На дороге" — одна из лучших книг о поколении битников.

1964 — группа The Animals заняла первое место в американском хит-параде со своей версией песни "The House of the Rising Sun".

1991 — состоялся первый открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии — "Киношок".

1998 — песня "If You Tolerate This" группы Manic Street Preachers возглавила чарт. В тот же день впервые за свою долгую историю группа Aerosmith возглавила американский хит-парад с песней "I Don't Want to Miss a Thing", саундтреком к фильму "Армагеддон".

2014 — в засаде под Веселой Горой и Цветными Песками на Луганщине украинские войска потеряли 42 бойца погибшими и пропавшими без вести.

2019 — заявлено о начале работы Высшего антикоррупционного суда, создание которого со статусом специального, противоречит нормам Конституции Украины.

Именинники 5 сентября

Евтихий, Елизавета, Ирина, Каллиник, Лупп (Луп), Флорентий.

