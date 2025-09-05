Какой праздник отмечают 5 сентября: все об этом дне
Сентябрь богат на значимые даты, но 5 сентября занимает особое место, поскольку в этот день мир отмечает сразу несколько важных событий. Это день, когда переплетаются понятия благотворительности, чествования культурного наследия и путешествий.
Он напоминает нам о важности милосердия, силу человеческого духа и роль, которую играет журналистика в современном мире. Именно поэтому этот день является напоминанием о том, что каждый из нас может внести свой вклад в лучшее будущее.
Праздники 5 сентября
- Всемирный день туристических журналистов
- Международный день женщин коренных народов
- Всемирный день множественной миеломы
- День психоаналитика
- День Амазонки (Бразилия)
- День капы для зубов
- День ленивых мам (США)
- День перерыва на искусство
- День опозданий
- День пиццы с сыром (США)
- Всемирный день пирожков "Самоса"
- Международный день благотворительности
Церковный праздник 5 сентября
5 сентября по церковному календарю почитается память нескольких важных святых. В частности, в этот день отмечается праздник пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. Они известны своей праведностью и непоколебимой верой, а их сын стал предвестником прихода Иисуса Христа.
Также 5 сентября почитают преподобномученика Афанасия Брестского, игумена, который стал жертвой религиозных преследований в XVII веке. Кроме того, в этот день вспоминается трагическое убийство благоверного князя Глеба, одного из первых русских святых. Он был убит своим братом Святополком Окаянным, и это событие стало символом мученичества и братской любви.
Исторические события 5 сентября
- 1015 — в борьбе за киевский престол князь Святополк якобы убил брата Глеба.
- 1698 — чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах, Петр I установил налог на бороды.
- 1755 — британские власти начали депортацию французских поселенцев из Новой Шотландии (Канада).
- 1793 — Французский национальный конгресс установил Режим Террора для защиты революции.
- 1800 — Королевство Великобритании захватило Мальту.
- 1905 — Подписание Портсмутского договора, окончание русско-японской войны.
- 1918 — Совнарком Российской СФРР издал декрет о начале красного террора.
- 1918 — Рин-Тин-Тин, немецкая овчарка — первая кинозвезда. В Первую мировую войну во Французской республике американский солдат подобрал в разбомбленном питомнике крошечного щенка и увез с собой. Пес вырос необыкновенно умным, снялся почти в трех десятках фильмов киностудии "Warner Brothers", вел на радио собственное шоу и заслужил почетную Звезду на голливудской Аллее славы.
- 1929 — премьер Французской республики Аристид Бриан предложил объединить европейские государства в одно.
- 1939 — США провозгласили нейтралитет во Второй мировой войне.
- 1957 — вышел в свет роман Джека Керуака "На дороге" — одна из лучших книг о поколении битников.
- 1964 — группа The Animals заняла первое место в американском хит-параде со своей версией песни "The House of the Rising Sun".
- 1991 — состоялся первый открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии — "Киношок".
- 1998 — песня "If You Tolerate This" группы Manic Street Preachers возглавила чарт. В тот же день впервые за свою долгую историю группа Aerosmith возглавила американский хит-парад с песней "I Don't Want to Miss a Thing", саундтреком к фильму "Армагеддон".
- 2014 — в засаде под Веселой Горой и Цветными Песками на Луганщине украинские войска потеряли 42 бойца погибшими и пропавшими без вести.
- 2019 — заявлено о начале работы Высшего антикоррупционного суда, создание которого со статусом специального, противоречит нормам Конституции Украины.
Именинники 5 сентября
Евтихий, Елизавета, Ирина, Каллиник, Лупп (Луп), Флорентий.
