Какой праздник отмечают 4 октября: церковный календарь

4 октября — это день, который объединяет глубокую историю христианства и ряд важных событий современного мира. Эта дата отмечена в церковном календаре чествованием памяти раннехристианского священномученика, который имеет прямую связь с деятельностью апостолов.

В то же время 4 октября является днем одной из самых гуманных и распространенных международных инициатив, посвященных нашим меньшим друзьям. Кроме того, именно в этот день в истории произошли знаковые события, которые повлияли на технологии, культуру и мировую политику: от основания большого оперного театра до запуска скандально известного информационного ресурса.

Праздники 4 октября

День цифрового скрапбукинга (Digital Scrapbooking Day)

Международный день фетра (International Felt Day)

Международный день экономных развлечений

Всемирный день изготовления открыток

День города Запорожья

Всемирный день пешего шествия

Международный день почтальона

День улучшений в офисе

День ветеринарной службы в Украине

Всемирный день животных

День города Черновцы

Всемирный день стомированных больных

Церковный праздник 4 октября

В этот день православная церковь чтит память святого Ерофея, первого епископа Афинского. Он был учеником апостола Павла и близким другом святого Дионисия Ареопагита. Ерофей известен как проповедник Евангелия в Греции, где претерпел мученическую смерть за веру в Иисуса Христа. Церковь почитает его как святителя и мученика, который положил свою жизнь за распространение христианства.

Исторические события 4 октября

1535 — напечатана первая англоязычная Библия ("Библия короля Иакова").

1582 — Папа Римский Григорий XIII объявил о проведении реформы календаря, которая имела целью ликвидировать ошибку в вычислении дат.

1675 — нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

1772 — во Львове Антон фон Перген от имени императоров Марии Терезы и Йозефа II официально провозгласил о возвращении Королевства Галиции и Владимирии под власть монарха Королевства Венгрия, который имел право претендовать на Галицко-Волынское княжество — Русское королевство — со времен Средневековья.

1780 — после гибели своего руководителя члены экспедиции британского мореплавателя Джеймса Кука вернулись на родину.

1812 (21 сентября по ст. ст.) — в Крыму заложили Никитский ботанический сад1830 — в результате восстания в Брюсселе против нидерландского короля Виллема I была провозглашена независимость Бельгии.

1875 — декретом австро-венгерского императора Франца-Иосифа I основан университет в Черновцах (теперь Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича).

1883 — впервые отправился в рейс "Восточный экспресс", соединивший Османскую империю с Западной Европой.

1890 — во Львове создана Русско-Украинская Радикальная Партия — первая украинская политическая партия.

1900 — начала работу Львовская опера.

1904 — в Швеции создан футбольный клуб "Гетеборг".

1910 — в Португалии свергнута королевская власть, страна провозглашена демократической республикой.

1911 — в Лондоне введен в действие первый в мире эскалатор.

1916 — основан Романов-на-Мурмане, нынешний Мурманск.

1927 — в Брюсселе по инициативе Международной организации труда основана Международная ассоциация социального обеспечения.

1937 — в газете "Правда" появилась критическая статья, согласно которой украинский язык нужно больше приблизить к русскому (см. Харьковское правописание).

1941 — в ходе Второй Мировой войны немецкие войска заняли город Запорожье.

1947 — ЦК КП(б)У принял решение о создании 7 специальных оперативных групп для ликвидации членов Центрального и краевых проводов ОУН.

1948 — Совет Министров СССР принял постановление о выселении семей "бандитских и националистических элементов".

1957 — с космодрома Тюратам в Казахской ССР запущен первый в мире искусственный спутник Земли под названием "Спутник-1". ООН провозгласила этот день Днем начала космической эры человечества.

1958 — из Лондона в Нью-Йорк начались первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолетов.

1965 — Папа Римский Павел VI издал буллу, которой снял с евреев обвинения в смерти Иисуса Христа.

1968 — состоялся первый полет пассажирского самолета Ту-154.

1989 — в Киево-Печерской лавре открыта духовная семинария Русской Православной церкви.

1991 — лидеры всех республик СССР, кроме балтийских, подписали договор об экономическом сотрудничестве.

1992 — Конфедерация народов Кавказа потребовала от России и Грузии признания независимости Чеченской республики Ичкерия, Республики Абхазия и Южной Осетии.

1993 — после 10-часовой атаки правительственные войска взяли штурмом здание Верховного Совета РФ. Были арестованы лидеры антиельцинской оппозиции.

1994 — В Швейцарии сожгли себя 48 членов секты "Орден Храма Солнца".

2001 — британские ученые расшифровали генетический материал бактерии, вызывающей чуму.

2001 — катастрофа пассажирского самолета Ту-154 авиакомпании "Сибирь" над Черным морем во время учебных стрельб ВС ВСУ.

Именинники 4 октября

Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Яков, Вероника.

