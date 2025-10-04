Какой праздник отмечают 4 октября: церковный календарь
4 октября — это день, который объединяет глубокую историю христианства и ряд важных событий современного мира. Эта дата отмечена в церковном календаре чествованием памяти раннехристианского священномученика, который имеет прямую связь с деятельностью апостолов.
В то же время 4 октября является днем одной из самых гуманных и распространенных международных инициатив, посвященных нашим меньшим друзьям. Кроме того, именно в этот день в истории произошли знаковые события, которые повлияли на технологии, культуру и мировую политику: от основания большого оперного театра до запуска скандально известного информационного ресурса.
Праздники 4 октября
- День цифрового скрапбукинга (Digital Scrapbooking Day)
- Международный день фетра (International Felt Day)
- Международный день экономных развлечений
- Всемирный день изготовления открыток
- День города Запорожья
- Всемирный день пешего шествия
- Международный день почтальона
- День улучшений в офисе
- День ветеринарной службы в Украине
- Всемирный день животных
- День города Черновцы
- Всемирный день стомированных больных
Церковный праздник 4 октября
В этот день православная церковь чтит память святого Ерофея, первого епископа Афинского. Он был учеником апостола Павла и близким другом святого Дионисия Ареопагита. Ерофей известен как проповедник Евангелия в Греции, где претерпел мученическую смерть за веру в Иисуса Христа. Церковь почитает его как святителя и мученика, который положил свою жизнь за распространение христианства.
Исторические события 4 октября
- 1535 — напечатана первая англоязычная Библия ("Библия короля Иакова").
- 1582 — Папа Римский Григорий XIII объявил о проведении реформы календаря, которая имела целью ликвидировать ошибку в вычислении дат.
- 1675 — нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.
- 1772 — во Львове Антон фон Перген от имени императоров Марии Терезы и Йозефа II официально провозгласил о возвращении Королевства Галиции и Владимирии под власть монарха Королевства Венгрия, который имел право претендовать на Галицко-Волынское княжество — Русское королевство — со времен Средневековья.
- 1780 — после гибели своего руководителя члены экспедиции британского мореплавателя Джеймса Кука вернулись на родину.
- 1812 (21 сентября по ст. ст.) — в Крыму заложили Никитский ботанический сад1830 — в результате восстания в Брюсселе против нидерландского короля Виллема I была провозглашена независимость Бельгии.
- 1875 — декретом австро-венгерского императора Франца-Иосифа I основан университет в Черновцах (теперь Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича).
- 1883 — впервые отправился в рейс "Восточный экспресс", соединивший Османскую империю с Западной Европой.
- 1890 — во Львове создана Русско-Украинская Радикальная Партия — первая украинская политическая партия.
- 1900 — начала работу Львовская опера.
- 1904 — в Швеции создан футбольный клуб "Гетеборг".
- 1910 — в Португалии свергнута королевская власть, страна провозглашена демократической республикой.
- 1911 — в Лондоне введен в действие первый в мире эскалатор.
- 1916 — основан Романов-на-Мурмане, нынешний Мурманск.
- 1927 — в Брюсселе по инициативе Международной организации труда основана Международная ассоциация социального обеспечения.
- 1937 — в газете "Правда" появилась критическая статья, согласно которой украинский язык нужно больше приблизить к русскому (см. Харьковское правописание).
- 1941 — в ходе Второй Мировой войны немецкие войска заняли город Запорожье.
- 1947 — ЦК КП(б)У принял решение о создании 7 специальных оперативных групп для ликвидации членов Центрального и краевых проводов ОУН.
- 1948 — Совет Министров СССР принял постановление о выселении семей "бандитских и националистических элементов".
- 1957 — с космодрома Тюратам в Казахской ССР запущен первый в мире искусственный спутник Земли под названием "Спутник-1". ООН провозгласила этот день Днем начала космической эры человечества.
- 1958 — из Лондона в Нью-Йорк начались первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолетов.
- 1965 — Папа Римский Павел VI издал буллу, которой снял с евреев обвинения в смерти Иисуса Христа.
- 1968 — состоялся первый полет пассажирского самолета Ту-154.
- 1989 — в Киево-Печерской лавре открыта духовная семинария Русской Православной церкви.
- 1991 — лидеры всех республик СССР, кроме балтийских, подписали договор об экономическом сотрудничестве.
- 1992 — Конфедерация народов Кавказа потребовала от России и Грузии признания независимости Чеченской республики Ичкерия, Республики Абхазия и Южной Осетии.
- 1993 — после 10-часовой атаки правительственные войска взяли штурмом здание Верховного Совета РФ. Были арестованы лидеры антиельцинской оппозиции.
- 1994 — В Швейцарии сожгли себя 48 членов секты "Орден Храма Солнца".
- 2001 — британские ученые расшифровали генетический материал бактерии, вызывающей чуму.
- 2001 — катастрофа пассажирского самолета Ту-154 авиакомпании "Сибирь" над Черным морем во время учебных стрельб ВС ВСУ.
Именинники 4 октября
Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Яков, Вероника.
