Какой праздник отмечают 29 сентября: церковный календарь

29 сентября в Украине отмечается ряд важных религиозных, исторических и международных дат. Этот день сочетает духовную традицию, трагические воспоминания и глобальные инициативы, касающиеся здоровья, культуры и сохранения окружающей среды.

В мире отмечают Всемирный день сердца, Международный день счастливого гуся, Международный день осведомленности о потерях и расточительстве продовольствия, День Конфуция. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и знаменательных событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 29 сентября

Праздник преподобного Кириака Отшельника

В церковном календаре 29 сентября чтят память преподобного Кириака Отшельника. Он жил в V веке, был монахом-аскетом и всю жизнь посвятил молитве и затворничеству. Кириак известен своим смирением, мудростью и исцелением людей молитвой. Верующие обращаются к нему с просьбой о здравии души и тела, а также в трудных жизненных обстоятельствах.

День памяти трагедии Бабьего Яра

Для Украины 29 сентября – особенно трагическая дата. Именно в этот день в 1941 году нацисты начали массовые расстрелы мирного населения Киева в Бабьем Яру. За два дня было уничтожено более 33 тысяч евреев, а всего за время оккупации – десятки тысяч людей разных национальностей. Сегодня этот день является символом памяти о жертвах Холокоста и нацистских преступлений, призывом к недопущению подобных трагедий в будущем.

Международный день счастливого гуся

Необычный, но символический праздник. Он призван обратить внимание на гуманное отношение к птицам, а также напомнить об экологической важности дикой и домашней птицы. Празднуют его в легком, шутливом формате, однако с глубоким подтекстом – заботы о природе и братьев наших меньших.

Международный день осведомленности о потерях и расточительстве продовольствия

Ежегодно выбрасываются миллионы тонн пищи, тогда как миллионы людей страдают от голода. Этот день призван привлечь внимание к проблеме рационального использования продуктов питания, сохранения ресурсов и ответственного потребления.

День Конфуция

В этот день чтят память великого китайского мыслителя и философа Конфуция. Его идеи о гармонии в обществе, нравственности, уважении к старшим и стремлении к знаниям актуальны и сейчас. День Конфуция отмечают в Китае и многих странах мира, где распространено изучение его философского наследия.

Всемирный день сердца

Ежегодно 29 сентября в мире напоминают о важности заботы о сердце и сосудах. Кардиологические заболевания – одна из главных причин смертности в мире, поэтому цель этого дня – повысить осведомленность о профилактике, правильном питании, физической активности и регулярных медицинских обследованиях.

Исторические события 29 сентября

1515 – подписан "вечный мир" между Францией и Швейцарией

1789 – Конгресс США проголосовал за создание американской армии.

1793 – в британском спортивном журнале впервые упомянуто об игре в теннис.

1829 – после реорганизации лондонской полиции в Великобритании основан Скотленд-Ярд, официальное полицейское расследовательское управление.

1941 – начало массовых убийств в Бабьем Яру.

1954 – основана Европейская организация по ядерным исследованиям.

2003 – россияне начали строительство дамбы от берегов Таманского полуострова до украинского острова Тузла, дальнейший Конфликт по острову Тузла.

Кто родился 29 сентября

1547 – Мигель де Сервантес, испанский новеллист, драматург и поэт, классик мировой литературы.

1571 – Микеланджело да Караваджо, итальянский живописец периода раннего барокко, основатель европейской реалистической живописи XVII века.

1758 – Горацио Нельсон, выдающийся британский флотоводец, вице-адмирал, барон.

1810 – Элизабет Гаскелл, английская писательница викторианской эпохи.

1845 – Иван Карпенко-Карый, драматург, один из корифеев украинского театра

1866 – Михаил Грушевский, выдающийся украинский историк, политический деятель, писатель, председатель УЦР.

1899 – Ласло Биро, журналист и изобретатель современной шариковой ручки (1931).

1943 – Лех Валенса, польский профсоюзный деятель, основатель и глава профсоюза, а затем партии "Солидарность", президент Польши (1990-95 гг.), лауреат Нобелевской премии мира (1983).

1976 – Андрей Шевченко, украинский футболист.

В этот день умерли:

1902 – Эмиль Золя, французский романист, критик и политический активист.

1913 – Рудольф Дизель, немецкий инженер, изобретатель, создал двигатель внутреннего сгорания, названный в его честь – дизельный двигатель.

1927 – Виллем Эйнтговен, нидерландский физиолог, основоположник электрокардиографии. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

1947 – Леон Фрапье, французский писатель, драматург, критик и журналист, представитель реализма.

1968 – Николай Шрамченко, украинский живописец-реалист и экспрессионист.

