Какой праздник отмечают 29 апреля в Украине: все об этом дне
29 апреля – дата, в которой удивительно соединились история, память, спорт и яркие международные инициативы. В этот день мир говорит о здоровье и иммунитете, экологии и борьбе с пищевыми отходами, чествует танец, футбол, собак-поводырей и даже обычную застежку-молнию.
Для Украины эта дата также имеет особое значение благодаря важным историческим событиям и Всеукраинскому дню футбола. Какие праздники приходятся на 29 апреля, кого чтит церковь, что произошло в этот день в разные годы и кто празднует именины — читайте далее на OBOZ.UA.
Праздники в Украине и мире
- Международный день иммунологии
- Всеукраинский День футбола
- День против пищевых отходов
- Всемирный день канцтоваров
- Международный день осведомленности о шуме
- День осведомленности о недиагностированных детях
- День памяти девяти мучеников
- Всемирный день "Мы прыгаем"
- Международный женский паркур-уикенд
- День джинсов (День денима)
- Международный день собаки-поводыря
- Международный день танца
- Международный день основания Организации по запрещению химического оружия
- День памяти всех жертв применения химического оружия
- День застежки-молнии
- Всемирный день желаний
Церковный праздник 29 апреля
29 апреля церковь вспоминает девять мучеников Кизицких, которые в III веке мужественно приняли смерть за веру во Христа, отказавшись приносить жертвы языческим идолам. Этих святых почитают как небесных целителей, поэтому в народной традиции в этот день принято молиться им за избавление от телесных болезней и душевных страданий.
События этого дня
- 998 — по приказу императора Священной Римской империи казнили лидера восстания против Папы Римского Григория V патриция Кресчентиуса.
- 1429 — в ходе Столетней войны французские войска, возглавляемые 17-летней Жанной д'Арк, победили англичан в битве за Орлеан
- 1624 — Людовик XIII назначил кардинала де Ришелье первым министром Франции.
- 1648 — началась битва под Желтыми Водами.
- 1661 — китайские войска захватили остров Тайвань.
- 1676 — у берегов Сицилии в битве с французским флотом погиб знаменитый нидерландский адмирал Михиэль де Рюйтер.
- 1707 — отдельный шотландский парламент был ликвидирован. Его депутаты влились в состав английского парламента. Завершилось объединение Английского и Шотландского королевств в единое государство — Королевство Великобритании.
- 1770 — британский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.
- 1854 — столкнулся с американским судном и затонул немецкий парусник "Фаворит", 201 человек погиб.
- 1863 — в Российской империи отменены телесные наказания и клеймение по решению суда.
- 1882 — в Берлине начала действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса, построенная компанией Siemens & Halske, ныне Siemens AG.
- 1897 — британский физик Джозеф Джон Томсон сообщил об открытии электрона.
- 1907 — первое заседание Украинского научного общества в Киеве во главе с Михаилом Грушевским
- 1913 — Гидеон Сундбек запатентовал застежку-молнию с зубчиками.
- 1915 — начались бои УСС с российскими войсками на горе Маковке в Карпатах.
- 1918 — на сессии Украинской Центральной Рады был принят Основной Закон Республики; в тот же день Всеукраинский съезд земледельцев избрал П. Скоропадского гетманом Украины; в тот же день Черноморский флот в Севастополе поднял украинские флаги.
- 1919 — попытка государственного переворота в УНР под руководством атамана Владимира Осколко.
- 1931 — в СССР проведена первая опытная телетрансляция.
- 1945 — американские войска освободили узников концлагеря Дахау, казнив при этом 122 охранников лагеря.
- 1945 — Адольф Гитлер женился на своей давней партнершей Евой Браун в берлинском бункере и назначил адмирала Карла Деница своим преемником.
- 1945 — итальянская коммуна Форново-ди-Таро освобождена от нацистских войск бразильскими войсками.
- 1975 — последние американские войска покинули Вьетнам.
- 1975 — в Донецке введена в действие самая глубокая в СССР шахта имени Скочинского.
- 1982 — население Китая превысило миллиард человек.
- 1990 — в Киеве приняли решение о роспуске Украинского Хельсинского Союза и создание на ее базе Украинской республиканской партии.
- 1992 — Национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч в Ужгороде против сборной Венгрии, в котором уступила со счетом 1-3. Этот день отмечается как Всеукраинский день футбола.
- 1995 — на референдуме 95% избирателей Казахстана проголосовали за продление полномочий президента Нурсултана Назарбаева до 2001 года.
- 1997 — вступила в силу Конвенция о запрещении химического оружия 1993 года, которая запрещает производство, накопление и использование химического оружия ее подписантами.
- 2011 — свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
- 2014 — пророссийские сепаратисты захватили здание Луганской ОГА.
Именинники 29 апреля
Арсений, Артем, Богдан, Василий.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.