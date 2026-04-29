Какой праздник отмечают 29 апреля в Украине: все об этом дне

29 апреля – дата, в которой удивительно соединились история, память, спорт и яркие международные инициативы. В этот день мир говорит о здоровье и иммунитете, экологии и борьбе с пищевыми отходами, чествует танец, футбол, собак-поводырей и даже обычную застежку-молнию.

Для Украины эта дата также имеет особое значение благодаря важным историческим событиям и Всеукраинскому дню футбола. Какие праздники приходятся на 29 апреля, кого чтит церковь, что произошло в этот день в разные годы и кто празднует именины — читайте далее на OBOZ.UA.

Праздники в Украине и мире

Международный день иммунологии

Всеукраинский День футбола

День против пищевых отходов

Всемирный день канцтоваров

Международный день осведомленности о шуме

День осведомленности о недиагностированных детях

День памяти девяти мучеников

Всемирный день "Мы прыгаем"

Международный женский паркур-уикенд

День джинсов (День денима)

Международный день собаки-поводыря

Международный день танца

Международный день основания Организации по запрещению химического оружия

День памяти всех жертв применения химического оружия

День застежки-молнии

Всемирный день желаний

Церковный праздник 29 апреля

29 апреля церковь вспоминает девять мучеников Кизицких, которые в III веке мужественно приняли смерть за веру во Христа, отказавшись приносить жертвы языческим идолам. Этих святых почитают как небесных целителей, поэтому в народной традиции в этот день принято молиться им за избавление от телесных болезней и душевных страданий.

События этого дня

998 — по приказу императора Священной Римской империи казнили лидера восстания против Папы Римского Григория V патриция Кресчентиуса.

1429 — в ходе Столетней войны французские войска, возглавляемые 17-летней Жанной д'Арк, победили англичан в битве за Орлеан

1624 — Людовик XIII назначил кардинала де Ришелье первым министром Франции.

1648 — началась битва под Желтыми Водами.

1661 — китайские войска захватили остров Тайвань.

1676 — у берегов Сицилии в битве с французским флотом погиб знаменитый нидерландский адмирал Михиэль де Рюйтер.

1707 — отдельный шотландский парламент был ликвидирован. Его депутаты влились в состав английского парламента. Завершилось объединение Английского и Шотландского королевств в единое государство — Королевство Великобритании.

1770 — британский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.

1854 — столкнулся с американским судном и затонул немецкий парусник "Фаворит", 201 человек погиб.

1863 — в Российской империи отменены телесные наказания и клеймение по решению суда.

1882 — в Берлине начала действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса, построенная компанией Siemens & Halske, ныне Siemens AG.

1897 — британский физик Джозеф Джон Томсон сообщил об открытии электрона.

1907 — первое заседание Украинского научного общества в Киеве во главе с Михаилом Грушевским

1913 — Гидеон Сундбек запатентовал застежку-молнию с зубчиками.

1915 — начались бои УСС с российскими войсками на горе Маковке в Карпатах.

1918 — на сессии Украинской Центральной Рады был принят Основной Закон Республики; в тот же день Всеукраинский съезд земледельцев избрал П. Скоропадского гетманом Украины; в тот же день Черноморский флот в Севастополе поднял украинские флаги.

1919 — попытка государственного переворота в УНР под руководством атамана Владимира Осколко.

1931 — в СССР проведена первая опытная телетрансляция.

1945 — американские войска освободили узников концлагеря Дахау, казнив при этом 122 охранников лагеря.

1945 — Адольф Гитлер женился на своей давней партнершей Евой Браун в берлинском бункере и назначил адмирала Карла Деница своим преемником.

1945 — итальянская коммуна Форново-ди-Таро освобождена от нацистских войск бразильскими войсками.

1975 — последние американские войска покинули Вьетнам.

1975 — в Донецке введена в действие самая глубокая в СССР шахта имени Скочинского.

1982 — население Китая превысило миллиард человек.

1990 — в Киеве приняли решение о роспуске Украинского Хельсинского Союза и создание на ее базе Украинской республиканской партии.

1992 — Национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч в Ужгороде против сборной Венгрии, в котором уступила со счетом 1-3. Этот день отмечается как Всеукраинский день футбола.

1995 — на референдуме 95% избирателей Казахстана проголосовали за продление полномочий президента Нурсултана Назарбаева до 2001 года.

1997 — вступила в силу Конвенция о запрещении химического оружия 1993 года, которая запрещает производство, накопление и использование химического оружия ее подписантами.

2011 — свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

2014 — пророссийские сепаратисты захватили здание Луганской ОГА.

Именинники 29 апреля

Арсений, Артем, Богдан, Василий.

