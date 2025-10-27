Какой праздник отмечают 27 октября: все об этом дне

Осень всегда приносит с собой особые даты, которые побуждают нас задуматься над историей, культурой и важными профессиями. День 27 октября не является исключением: он насыщен значимыми событиями, которые отмечаются как на международном, так и на национальном уровнях.

От чествования человека, который заложил основы нашей исторической памяти, до уютного праздника милой детской игрушки – эта дата имеет немало поводов для внимания. Кроме того, 27 октября напоминает о важных исторических поворотах и профессиональных достижениях в сфере реабилитации и сохранения культурного наследия.

Международные и профессиональные праздники 27 октября

Международный день плюшевого мишки (International Teddy Bear Day)

Всемирный день эрготерапии (трудотерапии)

Всемирный день аудиовизуального наследия

День свекрови

День украинской письменности и языка

Церковный праздник 27 октября

Сегодня почитается память преподобного Нестора Летописца Киево-Печерского, который жил в Ближних пещерах. Преподобный Нестор, один из величайших деятелей Киевской Руси, является монахом Киево-Печерского монастыря. Он считается отцом украинской (и восточнославянской) истории и литературы.

В возрасте 17 лет (около 1073 года) он пришел в Печерский монастырь, где был принят преподобным игуменом Феодосием. Он нес послушание в монастыре до самой смерти, похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Нестор прославился как автор и редактор исторических произведений. Его главный труд – "Повесть временных лет" (или "Начальная летопись"), которую он завершил около 1113 года. Эта летопись является древнейшей сохранившейся исторической хроникой Киевской Руси. Благодаря труду Нестора Летописца известны даты основания и крещения Руси, первые князья, а также история Печерского монастыря.

Исторические события 27

1654 — 50-тысячное войско Речи Посполитой во главе с коронным гетманом Станиславом Потоцким отправилось на Подолье и Брацлавщину.

1662 — английский король Карл II продал Дюнкерк Королевству Франция.

1882 — создан первый профессиональный национальный реалистический театр на украинских землях под руководством М. Л. Кропивницкого.

1904 — открылся Нью-Йоркский метрополитен.

1937 — первый день расстрелов в урочище Сандармох капитаном госбезопасности Михаилом Матвеевым 1111 узников Соловецкой тюрьмы особого назначения, среди них — цвета украинской интеллигенции.

1938 — на I съезде художников УССР создан Союз советских художников Украины.

1951 — впервые при лечении рака применили радиацию.

1982 — Китайская Народная Республика объявила, что численность ее населения превысила 1 миллиард жителей.

2007 — Премьера в Украине серии "The Devil's Hands Are Idle Playthings" мультсериала Футурама.

Именинники 27 октября

Назарий, Евгений, Кирилл, Лия, Яков.

