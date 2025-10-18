Почему День защиты детей теперь отмечают осенью: точная дата

Еще недавно начало лета в Украине ассоциировалось с улыбками детей, воздушными шариками и концертами – именно 1 июня отмечали День защиты детей. Но теперь все меняется: в 2025 году президент Владимир Зеленский подписал указ, которым перенес дату праздника на осень.

Украинцы будут отмечать праздник 20 ноября – во Всемирный день ребенка, вместе с большинством стран мира. Это решение подчеркивает европейский выбор Украины и отказ от советских и российских традиций. OBOZ.UA рассказывает о новой дате празднования.

Почему изменили дату

По официальному объяснению, цель переноса – утвердить охрану детства как общенациональный приоритет Украины и объединить усилия с международным сообществом в сфере защиты прав детей.

Фактически это решение означает, что Украина синхронизирует свой праздник с международным, ведь 20 ноября в мире отмечают World Children's Day – дату, связанную с принятием в 1989 году Конвенции о правах ребенка.

Кроме того, изменение символическое: 1 июня продолжает праздновать РФ, поэтому Украина сознательно отказалась от общей даты с государством-агрессором, сделав акцент на европейских и мировых ценностях.

Когда будут отмечать теперь

С 2025 года День защиты детей в Украине ежегодно будут праздновать 20 ноября.

Ранее этот день официально установили указом президента Леонида Кучмы еще в 1998 году, и более четверти века украинцы ассоциировали его с первым днем лета. Теперь же дата изменилась, но смысл праздника остается тем же – защита, забота и уважение к каждому ребенку.

Как появился День защиты детей

Идея создания этого праздника возникла после Второй мировой войны.

1 июня 1950 года его впервые отметили в 51 стране мира по инициативе Международной демократической федерации женщин, которая провозгласила целью – заботу о детях, пострадавших от войны.

А уже в 1954 году Генеральная Ассамблея ООН ввела отдельный праздник – Всемирный день ребенка, призывая все страны ежегодно проводить его 20 ноября – именно в день, когда была принята Конвенция о правах ребенка.

Как празднуют День детей в Украине

Несмотря на изменение даты, традиции останутся знакомыми.

В городах и общинах организуют:

фестивали, спектакли, концерты и конкурсы;

детские соревнования, спортивные эстафеты, мастер-классы;

благотворительные акции в поддержку детей, нуждающихся в помощи.

Во время военного положения масштабные события могут быть ограничены из соображений безопасности, однако семейное празднование вполне возможно.

Родители могут устроить домашний праздник, тематический квест, творческий день или поход в зоопарк, океанариум или просто осенний пикник.

Когда празднуют День детей в мире

В разных странах этот праздник имеет собственные даты:

1 июня – Польша, Германия, Вьетнам, Грузия, Чехия, Болгария, Молдова и другие;

5 мая – Япония и Южная Корея;

23 апреля – Турция;

вторая суббота января – Таиланд;

5 января – Испания;

20 ноября – Всемирный день ребенка (Канада, Дания, Италия, Финляндия, Израиль, Украина и др.).

