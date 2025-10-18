Почему День защиты детей теперь отмечают осенью: точная дата
Еще недавно начало лета в Украине ассоциировалось с улыбками детей, воздушными шариками и концертами – именно 1 июня отмечали День защиты детей. Но теперь все меняется: в 2025 году президент Владимир Зеленский подписал указ, которым перенес дату праздника на осень.
Украинцы будут отмечать праздник 20 ноября – во Всемирный день ребенка, вместе с большинством стран мира. Это решение подчеркивает европейский выбор Украины и отказ от советских и российских традиций. OBOZ.UA рассказывает о новой дате празднования.
Почему изменили дату
По официальному объяснению, цель переноса – утвердить охрану детства как общенациональный приоритет Украины и объединить усилия с международным сообществом в сфере защиты прав детей.
Фактически это решение означает, что Украина синхронизирует свой праздник с международным, ведь 20 ноября в мире отмечают World Children's Day – дату, связанную с принятием в 1989 году Конвенции о правах ребенка.
Кроме того, изменение символическое: 1 июня продолжает праздновать РФ, поэтому Украина сознательно отказалась от общей даты с государством-агрессором, сделав акцент на европейских и мировых ценностях.
Когда будут отмечать теперь
С 2025 года День защиты детей в Украине ежегодно будут праздновать 20 ноября.
Ранее этот день официально установили указом президента Леонида Кучмы еще в 1998 году, и более четверти века украинцы ассоциировали его с первым днем лета. Теперь же дата изменилась, но смысл праздника остается тем же – защита, забота и уважение к каждому ребенку.
Как появился День защиты детей
Идея создания этого праздника возникла после Второй мировой войны.
1 июня 1950 года его впервые отметили в 51 стране мира по инициативе Международной демократической федерации женщин, которая провозгласила целью – заботу о детях, пострадавших от войны.
А уже в 1954 году Генеральная Ассамблея ООН ввела отдельный праздник – Всемирный день ребенка, призывая все страны ежегодно проводить его 20 ноября – именно в день, когда была принята Конвенция о правах ребенка.
Как празднуют День детей в Украине
Несмотря на изменение даты, традиции останутся знакомыми.
В городах и общинах организуют:
- фестивали, спектакли, концерты и конкурсы;
- детские соревнования, спортивные эстафеты, мастер-классы;
- благотворительные акции в поддержку детей, нуждающихся в помощи.
Во время военного положения масштабные события могут быть ограничены из соображений безопасности, однако семейное празднование вполне возможно.
Родители могут устроить домашний праздник, тематический квест, творческий день или поход в зоопарк, океанариум или просто осенний пикник.
Когда празднуют День детей в мире
В разных странах этот праздник имеет собственные даты:
- 1 июня – Польша, Германия, Вьетнам, Грузия, Чехия, Болгария, Молдова и другие;
- 5 мая – Япония и Южная Корея;
- 23 апреля – Турция;
- вторая суббота января – Таиланд;
- 5 января – Испания;
- 20 ноября – Всемирный день ребенка (Канада, Дания, Италия, Финляндия, Израиль, Украина и др.).
OBOZ.UA также рассказывал, когда в Украине отмечают День автомобилиста.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.