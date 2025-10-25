Какой праздник отмечают 25 октября: церковный календарь и события

25 октября – день, когда в календаре сочетаются духовная память, искусство, гастрономия и мировая культура. В этот день чествуют святых мучеников, а также отмечают ряд международных дат, посвященных творчеству и вдохновению.

Сегодня – День рождения Национального союза художников Украины, Всемирный день оперы, Всемирный день макарон, Международный день художника. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 25 октября

Религиозный праздник

25 октября православная церковь чтит священномучеников Маркиана и Мартирия.

Они были нотарами (церковными писцами) в Константинополе в IV веке и претерпели мученическую смерть за преданность православной вере. Их подвиг считают примером несокрушимости духа и верности истине. В народной традиции этот день символизировал начало поздней осени – время, когда хозяева завершали полевые работы и заботились о зимних запасах.

День рождения Национального союза художников Украины

Именно в этот день в 1938 году было создано объединение, которое стало основой украинской профессиональной художественной среды. Сегодня Союз объединяет тысячи художников и играет ключевую роль в развитии визуального искусства страны.

Всемирный день оперы

Отмечается ежегодно 25 октября – в день рождения Жоржа Бизе и Иоганна Штрауса. Цель праздника – популяризировать оперное искусство, которое объединяет музыку, театр и поэзию. В этот день оперные театры мира проводят концерты, спектакли и открытые репетиции.

Всемирный день макарон

Кулинарный праздник, основанный в 1995 году в Риме, объединяет поклонников итальянской кухни по всему миру. Макароны символизируют простоту, комфорт и наслаждение жизнью – именно поэтому этот день отмечают с улыбкой и ароматом свежей пасты.

Международный день художника

Посвящен всем, кто создает красоту – от живописцев до иллюстраторов и дизайнеров. Этот день призван напомнить, что искусство формирует культуру, сохраняет историю и вдохновляет на перемены.

Исторические события 25 октября

1762 – Екатерина II повелела заселить малообжитые районы Российской империи и Гетманщины иностранцами.

1921 – начался Второй зимний поход (Ноябрьский рейд) армии УНР под командованием Юрия Тютюнника.

1929 – Курс проданных накануне на Нью-йоркской бирже 13 миллионов акций упал на 90%, что вызвало панику в Нью-Йорке и других городах мира. Этот день вошел в историю как "черная пятница" и стал началом экономического кризиса, охватившего развитые западные государства.

1938 – создан Национальный союз художников Украины.

1955 – после вывода оккупационных советских войск парламент Австрии принял закон о ее постоянном нейтралитете.

1962 – Карибский кризис: посол США в ООН на заседании Совета безопасности продемонстрировал фотографии советских ракет на Кубе. Никита Хрущев согласился вывести с Кубы советские ракеты, если Америка откажется от ее захвата.

1978 – Американский президент Рональд Рейган подписал законопроект о выделении средств на производство нейтронной бомбы.

1992 – на референдуме принята Конституция Литвы.

2015 – Местные выборы в Украине и Выборы в Парламент Польши. Украина остановила прямое авиасообщение с Россией.

Кто родился 25 октября

1825 – Иоганн Штраус II, скрипач, сын выдающегося австрийского композитора, короля вальса.

1838 – Жорж Бизе, французский композитор, дирижер, пианист эпохи романтизма.

1881 – Пабло Пикассо, испанский художник.

1888 – Ричард Берд, американский воздухоплаватель, совершивший первый полет над Южным полюсом.

1911 – Михаил Янгель, ученый-механик украинского происхождения, конструктор в области ракетно-космической техники, разработчик ракет СС.

1931 – Анни Жирардо, французская актриса театра и кино.

1955 – Маттиас Ябс, гитарист "Scorpions".

В этот день умерли:

1647 – Эванджелиста Торричелли, итальянский физик и математик, придумавший ртутный барометр.

1971 – Михаил Янгель, ученый-механик украинского происхождения, конструктор в области ракетно-космической техники.

1976 – Ремон Кено (Мишель Прель), французский писатель-сюрреалист.

1987 – Финланд Максвелл, инфекционист (США), уроженец Жашкова, пионер исследования применения антибиотиков для лечения туберкулеза.

1992 – Светличный Иван Алексеевич, украинский поэт и диссидент.

