Какой праздник отмечают 25 августа: церковный календарь

25 августа в истории отмечено как важными религиозными событиями, так и памятными датами мирового масштаба. Кроме того, дата известна и светскими праздниками, в частности Днем примирительного поцелуя.

Именно 25 августа в свое время произошли и события, изменившие ход истории: в 1609 году Галилео Галилей впервые продемонстрировал телескоп, в 1944-м союзники освободили Париж от нацистской оккупации, а в 1989 году космический зонд "Вояджер" прислал на Землю снимки планеты Нептун.

Таким образом, этот день сочетает духовную часть, научные открытия и выдающиеся вехи истории. Хотя каждое событие разное по содержанию, все они оставили заметный след в культурном и историческом наследии человечества.

Праздники 25 августа

День примирительного поцелуя (National Kiss and Make Up Day)

День рождения операционной системы Linux

День рождения жестянки

Церковный праздник 25 августа

25 августа 2025 года православная церковь чтит память двух апостолов – святого Тита и святого Варфоломея. Тит был одним из 70 апостолов и учеником святого апостола Павла, который назначил его епископом на острове Крит. Он активно проповедовал христианство, путешествовал вместе с Павлом и выполнял его поручения, оставаясь верным служению до самой смерти в возрасте 107 лет.

Варфоломей принадлежал к числу 12 апостолов и проповедовал веру Христову в Армении и других землях. По преданию, в Баку его схватили, жестоко пытали и казнили за веру. Оба святых стали примером мужества и преданности христианскому служению, а их день памяти напоминает верующим о силе веры и жертвенности во имя Христа.

Исторические события 25 августа

1604 — Лжедмитрий I с польско-украинским войском начал поход на Москву.

1609 — Галилео Галилей продемонстрировал венецианской Малой раде (совете дожа) новое устройство — телескоп.

1621 — в лагерь под Хотином на подмогу королю Владиславу против османов прибыло 45 000 казаков с Яцком Бородавкой.

1718 — французы основали в Северной Америке Новый Орлеан.

1792 — задунайская казацкая флотилия прибыла в Темрюк на Кубани. Там ровно через 100 лет в память об этом событии соорудили памятник запорожцам.

1793 — революционные французские войска взяли Марсель.

1825 — Уругвай провозгласил независимость от Бразильской империи.

1830 — в Брюсселе началось восстание против голландцев.

1912 — в Республике Китай основана партия Гоминьдан ("партия народного государства").

1915 — немецкие войска взяли Брест-Литовск.

1918 — вышел в свет первый номер газеты "Звон" (Дзвін) под редакцией Янки Купалы.

1919 — во время наступления на Киев Армия УНР освободила Фастов.

1929 — дирижабль "Граф Цепеллин", вылетевший из Токио, прибыл в Сан-Франциско.

1933 — договоренность между правительством Третьего Рейха и еврейской администрацией в Палестине, которая позволяла немецким евреям переехать в Палестину и другие страны.

1941 — советские и британские войска оккупировали Иран.

1964 — советский диссидент, украинец Петр Григоренко был лишен звания генерал-майора.

1991 — во время войны Хорватии за независимость началась битва за Вуковар.

1991 — Верховный Совет Белорусской ССР провозгласил независимость страны от СССР.

Именинники 25 августа

Владимир, Иван, Моисей.

