Какой праздник отмечают 25 августа: церковный календарь
25 августа в истории отмечено как важными религиозными событиями, так и памятными датами мирового масштаба. Кроме того, дата известна и светскими праздниками, в частности Днем примирительного поцелуя.
Именно 25 августа в свое время произошли и события, изменившие ход истории: в 1609 году Галилео Галилей впервые продемонстрировал телескоп, в 1944-м союзники освободили Париж от нацистской оккупации, а в 1989 году космический зонд "Вояджер" прислал на Землю снимки планеты Нептун.
Таким образом, этот день сочетает духовную часть, научные открытия и выдающиеся вехи истории. Хотя каждое событие разное по содержанию, все они оставили заметный след в культурном и историческом наследии человечества.
Праздники 25 августа
- День примирительного поцелуя (National Kiss and Make Up Day)
- День рождения операционной системы Linux
- День рождения жестянки
Церковный праздник 25 августа
25 августа 2025 года православная церковь чтит память двух апостолов – святого Тита и святого Варфоломея. Тит был одним из 70 апостолов и учеником святого апостола Павла, который назначил его епископом на острове Крит. Он активно проповедовал христианство, путешествовал вместе с Павлом и выполнял его поручения, оставаясь верным служению до самой смерти в возрасте 107 лет.
Варфоломей принадлежал к числу 12 апостолов и проповедовал веру Христову в Армении и других землях. По преданию, в Баку его схватили, жестоко пытали и казнили за веру. Оба святых стали примером мужества и преданности христианскому служению, а их день памяти напоминает верующим о силе веры и жертвенности во имя Христа.
Исторические события 25 августа
- 1604 — Лжедмитрий I с польско-украинским войском начал поход на Москву.
- 1609 — Галилео Галилей продемонстрировал венецианской Малой раде (совете дожа) новое устройство — телескоп.
- 1621 — в лагерь под Хотином на подмогу королю Владиславу против османов прибыло 45 000 казаков с Яцком Бородавкой.
- 1718 — французы основали в Северной Америке Новый Орлеан.
- 1792 — задунайская казацкая флотилия прибыла в Темрюк на Кубани. Там ровно через 100 лет в память об этом событии соорудили памятник запорожцам.
- 1793 — революционные французские войска взяли Марсель.
- 1825 — Уругвай провозгласил независимость от Бразильской империи.
- 1830 — в Брюсселе началось восстание против голландцев.
- 1912 — в Республике Китай основана партия Гоминьдан ("партия народного государства").
- 1915 — немецкие войска взяли Брест-Литовск.
- 1918 — вышел в свет первый номер газеты "Звон" (Дзвін) под редакцией Янки Купалы.
- 1919 — во время наступления на Киев Армия УНР освободила Фастов.
- 1929 — дирижабль "Граф Цепеллин", вылетевший из Токио, прибыл в Сан-Франциско.
- 1933 — договоренность между правительством Третьего Рейха и еврейской администрацией в Палестине, которая позволяла немецким евреям переехать в Палестину и другие страны.
- 1941 — советские и британские войска оккупировали Иран.
- 1964 — советский диссидент, украинец Петр Григоренко был лишен звания генерал-майора.
- 1991 — во время войны Хорватии за независимость началась битва за Вуковар.
- 1991 — Верховный Совет Белорусской ССР провозгласил независимость страны от СССР.
Именинники 25 августа
Владимир, Иван, Моисей.
