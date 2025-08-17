Когда День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в 2025 году: дата праздника

День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии – один из самых почитаемых осенних праздников в православной традиции. Он сочетает историю христианского мученичества, народные обычаи и особые приметы, которые передавались из поколения в поколение.

В 2025 году верующие будут отмечать его на 13 дней раньше по новому стилю. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника.

Когда День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в 2025 году

В 2025 году православные украинцы будут чтить память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии 17 сентября. Изменение даты связано с переходом Православной церкви Украины с юлианского на новоюлианский календарь, который в большинстве праздников совпадает с григорианским.

История праздника

Святая София жила во II веке в Риме и воспитывала трех дочерей в христианской вере. Во времена преследования христиан девочек арестовали, пытали и казнили на глазах матери. София похоронила дочерей и через три дня умерла на их могиле.

Церковь причислила их к лику святых. С 777 года мощи мучениц хранятся во французском Эльзасе, в церкви Эшо.

День памяти святых символизирует стойкость веры, жертвенную любовь матери и духовную мудрость. В Украине это еще и женский именной праздник, когда поздравляют женщин и девушек по имени Вера, Надежда, Любовь и София.

Иконопись и значение иконы

Икона святой Софии с тремя дочерьми – один из самых распространенных сюжетов в украинской иконографии. София изображена старшей женщиной с крестом или свитком, ее дочери держат кресты как знак мученичества. Икона считается духовным символом поддержки семьи, помощи в материнстве и преодолении потерь.

Народные приметы

Если в этот день видны ключи журавлиные – на Покров (1 октября) будет холодно; если нет – зима придет поздно.

Если слышен гром – осень будет долгой и теплой.

Традиции и запреты

Когда-то женщины начинали этот день громким плачем в память о святых – считалось, что это защитит семью на год. Нельзя было работать по хозяйству, праздновать свадьбу или венчаться.

